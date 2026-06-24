ETV Bharat / state

IIT रुड़की की बड़ी रिसर्च, अस्पतालों में मौजूद इस खतरनाक बैक्टीरिया का खोजा इलाज, क्लिक कर जानें

IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने अस्पतालों में मौजूद बैक्टीरिया एसिनेटोबैक्टर बाउमानी का इलाज खोजा.

BACTERIA ACINETOBACTER BAUMANNII
IIT रुड़की की बड़ी रिसर्च (PHOTO- IIT ROORKEE)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने अस्पताल में मौजूद एक ऐसे बैक्टीरिया का पता लगाया है, जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी नहीं पड़ता है. 'एसिनेटोबैक्टर बाउमानी' नाम का बैक्टीरिया लंबे समय तक जिंदा रहता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और शीर्ष प्राथमिकता वाले बैक्टीरिया की सूची में रखा है.

आईआईटी रुड़की की बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रंजना पठानिया का कहना है कि, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी बैक्टीरिया अपने असाधारण क्षमता के कारण वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है. क्योंकि यह अस्पतालों के वातावरण में लंबे समय तक जीवित रह सकता है और कई एंटीबायोटिक दवाओं के असर से प्रभावित नहीं होता है.

प्रोफेसर रंजना पठानिया का कहना है कि, ये बैक्टीरिया आंशिक रूप से दो प्रतिरोधक प्रणालियों CysE और SAT पर निर्भर रहता है. ऐसे में अगर एक प्रतिरोधक प्रणाली को दवा के जरिए बंद कर दिया जाता है तो ये दूसरे प्रतिरोधक प्रणाली के जरिए अपने क्षमता को बरकरार रखता है. यही कारण है कि अस्पताल में मौजूद एसिनेटोबैक्टर बाउमानी बैक्टीरिया के कारण मरीज के उपचार में अतिरिक्त समय लग जाता है.

उन्होंने बताया कि, अध्ययन में पाया गया है कि अगर इन दोनों प्रतिरोधक प्रणालियों को बंद कर दिया जाए तो ये यह बैक्टीरिया पूरी तरह कमजोर हो जाएगा और धीरे-धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी. साथ ही संक्रमण फैलने की क्षमता गिरकर खत्म हो जाएगी.

एसिनेटोबैक्टर बाउमानी बैक्टीरिया वैश्विक स्वास्थ्य के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. यह रिसर्च बैक्टीरिया के जिंदा रहने के मौकों को प्रकाश डालता है.
-प्रो. कमल किशोर पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BACTERIA ACINETOBACTER BAUMANNII
एसिनेटोबैक्टर बाउमानी बैक्टीरिया
IIT ROORKEE
आईआईटी रुड़की रिसर्च
BACTERIA ACINETOBACTER BAUMANNII

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.