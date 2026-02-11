ETV Bharat / state

आईआईटी रुड़की का छात्र गंगनहर में डूबा, सर्च अभियान जारी

अपने दोस्तों के साथ घूमने आया आईआईटी रुड़की का एमबीए छात्र गंगनहर में डूबकर लापता, अब तक नहीं मिला कोई सुराग

IIT ROORKEE STUDENT DROWNED
गंगनहर में डूबा छात्र
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 10:17 PM IST

रुड़की: देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की का छात्र गंगनहर में डूबकर लापता हो गया. बताया जा रहा है कि छात्र अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था. हादसा नगर निगम पुल के पास अचानक पैर फिसलने के कारण हुआ. हालांकि, घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी.

आईआईटी रुड़की का छात्र गंगनगर में डूबा: दरअसल, रुड़की में स्थित देश की नामचीन संस्थान आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) रुड़की के एमबीए (MBA) द्वितीय वर्ष का छात्र आशीष शुक्ला निवासी बनारस (यूपी) अपने दोस्तों के साथ गंगनहर स्थित नगर निगम पुल के पास घूमने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान आशीष गंगनहर के किनारे पहुंचा, तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया. जिससे वो अनियंत्रित होकर गंगनहर में जा गिरा.

IIT Roorkee Student Drowned
घटनास्थल पर छात्र के साथी

आशीष के गंगनहर में गिरता देख उसके दोस्तों के होश फाख्ता हो गए. इसी बीच दोस्तों ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई. साथ ही उसे बचाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ही पलों में छात्र पानी के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गया. उधर, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई.

गंगनहर में तलाश करने पर अबतक नहीं मिला सुराग: वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. इसके बाद पुलिस ने जल पुलिस और गोताखोरों को मौके पर बुलाकर छात्र की गंगनहर में तलाश शुरू की, लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिल सका.

IIT Roorkee Student Drowned
छात्र के डूबने पर मचा हड़कंप

आईआईटी कैंपस में शोक की लहर: उधर, इस दर्दनाक घटना के बाद से ही पूरे आईआईटी कैंपस में शोक की लहर है. साथ ही चिंता का माहौल बना हुआ है. बहरहाल, पुलिस प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है. जिसके लिए गंगनहर में तलाश की जा रही है. हालांकि, अब रात होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है.

"गंगनहर में डूबकर लापता हुए छात्र आशीष की तलाश के लिए जल पुलिस और गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो लगातार गंगनहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है. छात्र की तलाश के लिए गंगनहर के आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. आशीष के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

