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आईआईटी रुड़की का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बड़ा कदम, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावनाएं की मजबूत

आईआईटी रुड़की द्वारा हस्तांतरित प्रमुख तकनीकों में मल्टी-मिलेट डिहस्किंग मशीन और हेम्प डिकॉर्टिकेटर मशीन शामिल हैं.

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आईआईटी रुड़की के ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 4:29 PM IST

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रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मिलने वाली आजीविका और उद्यमिता को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. संस्थान के ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह (RuTAG) के माध्यम से विकसित नवाचारी तकनीकों का सफल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं.

यह पहल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जरूरतों और उन्नत तकनीकी समाधानों के बीच की खाई को पाटना है. इसके जरिए मांग-आधारित और टिकाऊ नवाचारों को सीधे गांवों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है.

आईआईटी रुड़की द्वारा हस्तांतरित प्रमुख तकनीकों में मल्टी-मिलेट डिहस्किंग मशीन और हेम्प डिकॉर्टिकेटर मशीन शामिल हैं. RuTAG 2.0 टीम द्वारा विकसित ये मशीनें ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं.

मल्टी-मिलेट डिहस्किंग मशीन मिलेट्स के प्रसंस्करण को तेज आसान और कम श्रम-आधारित बनाती है, जबकि हेम्प डिकॉर्टिकेटर मशीन हेम्प फाइबर और वुडी कोर को अलग कर विभिन्न उद्योगों में इसके उपयोग को बढ़ावा देती है. इन तकनीकों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए इंडो क्लाइमेट लैब प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली) जय मां दुर्गा इंजीनियरिंग कंपनी और धीमन एंटरप्राइजेज (रुड़की) के साथ समझौते किए गए हैं.

इस मौके पर आईआईटी रुड़की के अधिष्ठाता (SRIC) प्रो. विवेक कुमार मलि सह-अधिष्ठाता प्रो. साई रामुडु मेका, RuTAG के प्रधान अन्वेषक प्रो. सुनील कुमार सिंगल और प्रो. सोनल के. ठेंगाने मौजूद रहे. आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य शोध को जमीनी स्तर पर प्रभावी परिणामों में बदलना है.

वहीं प्रो. सुनील कुमार सिंगल ने बताया कि RuTAG की तकनीकें ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप विकसित की गई हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. संस्थान की इस पहल को विभिन्न संगठनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे इसके व्यापक उपयोग और वाणिज्यिक संभावनाओं को बल मिला है. आईआईटी रुड़की का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ-साथ समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को भी गति देगा.

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