IIT रुड़की की रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर पहल, महिलाओं के लिए बनी आजीविका का साधन, जानें कैसे

देहरादून: अल्मोड़ा के खुंट गांव में आईआईटी रुड़की द्वारा जमीनी स्तर पर शिक्षा, आजीविका, महिला सशक्तिकरण और नवाचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है. जिसमें रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर (आरएसवीसी) के अंतर्गत काम किया जा रहा है. जिसकी परिकल्पना भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय द्वारा की गई है.

आईआईटी रुड़की, सेतु आयोग, नेहिर हिमालयन फाउंडेशन और आरटी फाउंडेशन के सहयोगात्मक कार्यान्वयन प्रयास, रेशम विभाग के सहयोग और ग्रामीणों की भागीदारी के साथ, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पहले केवल योजना तक सीमित न रहें बल्कि रोजमर्रा के ग्राम जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दें.

आरएसवीसी के अंतर्गत एकीकृत खेती की दिशा में एक लाख से अधिक शहतूत पौधों का रोपण किया गया है. जिसका नेतृत्व मुख्यतः क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया गया.यह रोपण पहल अनेक लाभ उत्पन्न कर रही है. शहतूत की खेती, रेशम उत्पादन और मूल्य-वर्धित उत्पादों के माध्यम से नई आजीविका संभावनाएं खोल रही हैं. साथ ही मृदा अपरदन को कम करने और भूमि की स्थिरता में सुधार करने में भी सहायक है.

किसान एकीकृत खेती में शहतूत के साथ हल्दी और अदरक की खेती भी कर रहे हैं. साथ ही शहतूत चाय जैसे उत्पादों की खोज कर रहे हैं, जिससे स्थानीय उद्यम के लिए और अधिक अवसर सृजित हो रहे हैं.

आरएसवीसी में स्थापित उन्नत बागेश्वरी ऊन चरखा, जिसे स्थानीय कारीगरों के लिए कताई को आसान और अधिक उपयोगी बनाने हेतु पुनः डिजाइन किया गया है. यह चरखा अब पैरों से चलने वाले और विद्युत दोनों मोड में उपयोग किया जा सकता है. इसमें बैटरी बैकअप, सौर समर्थन और समायोज्य गति जैसी विशेषताएं शामिल हैं. ये सुधार स्थानीय, तिब्बती, तिब्बती-56 और मेरिनो ऊन से बेहतर गुणवत्ता का सूत तैयार करने में सहायक हैं. महिलाओं और हथकरघा कर्मियों ने साझा किया कि नया डिजाइन समय बचाता है. श्रम कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है, साथ ही पारंपरिक कौशल और आजीविका को समर्थन देता है.