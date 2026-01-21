IIT रुड़की की रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर पहल, महिलाओं के लिए बनी आजीविका का साधन, जानें कैसे
आईआईटी रुड़की ने अल्मोड़ा के खुंट गांव में शिक्षा और आजीविका के लिए रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर पहल की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 21, 2026 at 8:42 PM IST
देहरादून: अल्मोड़ा के खुंट गांव में आईआईटी रुड़की द्वारा जमीनी स्तर पर शिक्षा, आजीविका, महिला सशक्तिकरण और नवाचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है. जिसमें रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर (आरएसवीसी) के अंतर्गत काम किया जा रहा है. जिसकी परिकल्पना भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय द्वारा की गई है.
आईआईटी रुड़की, सेतु आयोग, नेहिर हिमालयन फाउंडेशन और आरटी फाउंडेशन के सहयोगात्मक कार्यान्वयन प्रयास, रेशम विभाग के सहयोग और ग्रामीणों की भागीदारी के साथ, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पहले केवल योजना तक सीमित न रहें बल्कि रोजमर्रा के ग्राम जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दें.
आरएसवीसी के अंतर्गत एकीकृत खेती की दिशा में एक लाख से अधिक शहतूत पौधों का रोपण किया गया है. जिसका नेतृत्व मुख्यतः क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया गया.यह रोपण पहल अनेक लाभ उत्पन्न कर रही है. शहतूत की खेती, रेशम उत्पादन और मूल्य-वर्धित उत्पादों के माध्यम से नई आजीविका संभावनाएं खोल रही हैं. साथ ही मृदा अपरदन को कम करने और भूमि की स्थिरता में सुधार करने में भी सहायक है.
किसान एकीकृत खेती में शहतूत के साथ हल्दी और अदरक की खेती भी कर रहे हैं. साथ ही शहतूत चाय जैसे उत्पादों की खोज कर रहे हैं, जिससे स्थानीय उद्यम के लिए और अधिक अवसर सृजित हो रहे हैं.
आरएसवीसी में स्थापित उन्नत बागेश्वरी ऊन चरखा, जिसे स्थानीय कारीगरों के लिए कताई को आसान और अधिक उपयोगी बनाने हेतु पुनः डिजाइन किया गया है. यह चरखा अब पैरों से चलने वाले और विद्युत दोनों मोड में उपयोग किया जा सकता है. इसमें बैटरी बैकअप, सौर समर्थन और समायोज्य गति जैसी विशेषताएं शामिल हैं. ये सुधार स्थानीय, तिब्बती, तिब्बती-56 और मेरिनो ऊन से बेहतर गुणवत्ता का सूत तैयार करने में सहायक हैं. महिलाओं और हथकरघा कर्मियों ने साझा किया कि नया डिजाइन समय बचाता है. श्रम कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है, साथ ही पारंपरिक कौशल और आजीविका को समर्थन देता है.
आईआईटी रुड़की ने 'हरित खुलगाड़ नारी शक्ति उत्सव 2026' का आयोजन 17 जनवरी 2026 को अल्मोड़ा के खुंट गांव में किया, ताकि स्थानीय समुदाय की उपलब्धियों को प्रदर्शित और सम्मानित किया जा सके. इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों को अपने सामूहिक प्रयासों पर विचार करने, अपनी प्रगति को स्वीकार करने और सतत विकास के लिए भविष्य के मार्गों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया.
कार्यक्रम के दौरान ग्राम धमास की सरस्वती देवी ने कहा कि, पहले हम पूरा दिन घर के अंदर ही रहते थे. अब हम बैठकों में जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, नई चीजे सीखते हैं और दूसरों के सामने बोलने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं. इस काम ने हमें कमाने में मदद की है, लेकिन उससे भी बढ़कर इसने हमें स्वयं पर विश्वास करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाया है.
कोमल बिष्ट कहती हैं कि, आरएसवीसी से जुड़कर हम महिला किसानों को जोड़ने में सक्षम हुए हैं. हमने अपने परिवारों के साथ-साथ आस-पास के परिवारों को भी अपने खेतों में खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है और इससे सभी के लिए आजीविका के अवसर बने हैं.
लीड नॉलेज इंस्टीट्यूशन के रूप में आईआईटी रुड़की की भूमिका ने सेतु आयोग की जमीनी पहलों को काफी सुदृढ़ किया है. हम खुंट में ग्रामीण केंद्र पहल से प्राप्त सीख को सेतु आयोग के एकीकृत स्मार्ट विलेज सेंटर में संयुक्त रूप से आगे बढ़ा रहे हैं. खुंट का केंद्र यह प्रदर्शित करता है कि छोटे खेतों का क्लस्टरिंग और एकीकृत, मिश्रित फसल प्रणाली किस प्रकार पर्वतीय गांवों में सतत आर्थिक विकास को संभव बना सकती है. -राज शेखर जोशी, उपाध्यक्ष, सेतु आयोग
'शिक्षा और प्रौद्योगिकी मिलकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रगति की सबसे मजबूत नींव बनाते हैं. जब वैज्ञानिक ज्ञान को जमीनी स्तर पर व्यावहारिक समाधानों में रूपांतरित किया जाता है, तो यह समुदायों को स्थानीय आजीविका बनाने, पलायन को कम करने और सतत रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है, खुंट गांव की महिलाएं 'वोकल फॉर लोकल' की भावना का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं. यह दिखाते हुए कि लक्षित तकनीकी हस्तक्षेप किस प्रकार एकीकृत खेती को आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के एक मॉडल में रूपांतरित कर सकते हैं. -प्रोफेसर केके पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की
ये भी पढ़ें: