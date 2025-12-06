JEE Advanced 2026: पात्रता नियम सख्त, IIT रुड़की ने जारी की नई गाइडलाइंस, मिलेंगे सिर्फ दो अटेम्प्ट
जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन 17 मई को दो पारियों में किया जाएगा.
Published : December 6, 2025 at 8:58 PM IST
कोटा: विश्व की दूसरे नंबर की सबसे कठिन और देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का आयोजन 17 मई 2026 को दो पारियों में किया जाएगा. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को इस बार आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके तुरंत बाद शनिवार को आईआईटी रुड़की ने परीक्षा की पात्रता शर्तें जारी कर दीं.
इसमें आईआईटी रुड़की ने स्पष्ट कर दिया है कि कैंडिडेट को जेईई एडवांस्ड के केवल दो ही अटेम्प्ट मिलेंगे. इसमें कैंडिडेट 12वीं परीक्षा पास करने वाले साल और उसके ठीक अगले साल ही परीक्षा दे पाएंगे, यानी 2025 और 2026 में 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी ही जेईई एडवांस्ड 2026 में बैठ सकेंगे.
2.50 लाख कैंडिडेट होंगे पात्र: निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों के 12वीं बोर्ड के परिणाम 18 जून 2024 के बाद घोषित हुए हैं, वे भी पात्रता के दायरे में आएंगे. जेईई-मेन के आधार पर टॉप 2.50 लाख कैंडिडेट ही जेईई एडवांस्ड देने के लिए पात्र होंगे. इसमें सामान्य वर्ग के 1,01,250, ईडब्ल्यूएस के 25,000, ओबीसी के 67,500, एससी के 37,500 तथा एसटी के 18,750 कैंडिडेट शामिल हैं.
अमित आहूजा ने बताया कि जन्मतिथि 1 अक्टूबर 2001 या इसके बाद की जन्मतिथि वाले कैंडिडेट ही परीक्षा दे सकेंगे. साथ ही पिछले साल जोसा काउंसलिंग में आईआईटी सीट आवंटित होने के बावजूद ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की और पांचवें राउंड तक सीट वापस कर दी, ऐसे कैंडिडेट भी इस बार पात्र होंगे. हालांकि, जिन्होंने आईआईटी में प्रवेश ले लिया है, वे पात्र नहीं रहेंगे.