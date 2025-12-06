ETV Bharat / state

JEE Advanced 2026: पात्रता नियम सख्त, IIT रुड़की ने जारी की नई गाइडलाइंस, मिलेंगे सिर्फ दो अटेम्प्ट

परीक्षा के लिए छात्र ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: विश्व की दूसरे नंबर की सबसे कठिन और देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का आयोजन 17 मई 2026 को दो पारियों में किया जाएगा. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को इस बार आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके तुरंत बाद शनिवार को आईआईटी रुड़की ने परीक्षा की पात्रता शर्तें जारी कर दीं. इसमें आईआईटी रुड़की ने स्पष्ट कर दिया है कि कैंडिडेट को जेईई एडवांस्ड के केवल दो ही अटेम्प्ट मिलेंगे. इसमें कैंडिडेट 12वीं परीक्षा पास करने वाले साल और उसके ठीक अगले साल ही परीक्षा दे पाएंगे, यानी 2025 और 2026 में 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी ही जेईई एडवांस्ड 2026 में बैठ सकेंगे. इसे भी पढ़ें- JEE ADVANCED 2026: आईआईटी रुड़की को मिली आयोजन की जिम्मेदारी, 17 मई को होगी परीक्षा