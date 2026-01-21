ETV Bharat / state

IIT रुड़की ने विकसित किया अगली पीढ़ी का एंटीबॉडी खोज मंच, गंभीर बीमारियों से निपटने में मिलेगी मदद

रुड़की: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT) के वैज्ञानिकों ने मेडिकल साइंस की दुनिया में कमाल कर दिया है. जिसके तहत वैज्ञानिकों ने एक अगली पीढ़ी का एंटीबॉडी खोज मंच विकसित किया है, जो वैश्विक स्तर की बीमारियों के निदान के साथ उपचारों को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है. इसके साथ ही आईआईटी रुड़की ने किफायती स्वास्थ्य सेवा, महामारी की तैयारी और स्वदेशी जैव प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है.

आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किया गया यह अहम अनुसंधान एक काफी बड़ी, हाई डायवर्सिटी, सिंगल डोमेन एंटीबॉडी (नैनो बॉडी) लाइब्रेरी के विकास से संबंधित है. यह मंच संक्रामक बीमारी, कैंसर, स्वप्रतिरक्षा विकार (Autoimmune Disorders) और उभरते रोग जनकों समेत व्यापक लक्ष्यों के खिलाफ काफी स्थिर एवं उच्च आसक्ति एंटीबॉडी की तेज पहचान को सक्षम बनाता है.

"भारत में एक विश्वव्यापी, उच्च विविधता एंटीबॉडी खोज प्रणाली विकसित कर हम तेज रोग प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ कर रहे हैं. उन लोगों के लिए किफायती निदान और उपचारों के विकास को गति दे रहे हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. यह कार्य उस विज्ञान के प्रति आईआईटी रुड़की की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा करता है."- प्रो. राजेश कुमार, जैव विज्ञान एवं जैव अभियांत्रिकी विभाग, आईआईटी रुड़की

प्रोफेसर राजेश कुमार ने बताया कि यह शोध संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ सुदृढ़ रूप से जुड़ी हुई है. खासकर एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), एसडीजी 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना) और एसडीजी 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारियां) के साथ जुड़ी है. जो खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए फायदेमंद होगा, जहां आज भी समय पर और लागत प्रभावी स्वास्थ्य समाधानों तक पहुंच एक सतत चुनौती बनी हुई है.