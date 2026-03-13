बड़ी खबर: JEE Advanced में परीक्षा पैटर्न की अफवाहों पर लगाम, IIT रुड़की ने जारी किया क्लैरिफिकेशन

बड़ी खबर: JEE Advanced में परीक्षा पैटर्न की अफवाहों पर लगाम, IIT रुड़की ने जारी किया क्लैरिफिकेशन
आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 का पैटर्न स्पष्ट कर दिया. परीक्षा 17 मई को होगी
Published : March 13, 2026 at 8:24 PM IST
कोटा: देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) 17 मई को आयोजित होना है. इस परीक्षा का आयोजन इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (IIT) रुड़की कर रही है. एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को पहले जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) क्वालीफाई करना होगा, जिसमें 2.5 लाख विद्यार्थियों का चयन होगा.
जेईई एडवांस्ड परीक्षा को लेकर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आईआईटी रुड़की ने जारी किया है, जिसके तहत बताया है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर जेईई एडवांस्ड 2026 के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था. अधिकांश जगह एडप्टिव एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर कई अपुष्ट जानकारियों ने विद्यार्थियों व अभिभावकों के बीच कर दी थी. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आईआईटी रुड़की ने शुक्रवार शाम 5:00 बजे नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत बताया है कि जेईई एडवांस्ड की परीक्षा का पैटर्न पिछली परीक्षाओं जैसा ही रहेगा. इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी इनफॉरमेशन ब्रोशर में दी गई है.
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बीते सालों की तरह रहेगा पैटर्न: देव शर्मा ने बताया कि एडप्टिव एग्जामिनेशन पैटर्न के अफवाह फैली थी, जिसमें प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रश्नों का स्तर विद्यार्थी के पहले प्रश्न के दिए उत्तर पर निर्भर करता है. इस पैटर्न में प्रत्येक विद्यार्थी के प्रश्नों का स्तर व मार्किंग पैटर्न भी भिन्न-भिन्न होता है, जबकि वर्तमान में जारी परीक्षा पैटर्न के अनुसार जेईई एडवांस्ड का परीक्षा पैटर्न व मार्किंग पैटर्न सभी विद्यार्थियों के लिए समान होता है. जेईई एडवांस्ड 2026 में भी ऐसा ही होगा. अब स्पष्टीकरण के पश्चात सभी अफवाहों को विराम लग गया है तथा स्थिति स्पष्ट हो गई है. देव शर्मा ने बताया कि जेईई मेन व नीट यूजी की तरह जेईई एडवांस्ड का परीक्षा व मार्किंग पैटर्न पहले से घोषित नहीं होता. हालांकि, सभी कैंडिडेट के लिए प्रश्नपत्र समान होता है. प्रश्नपत्र में प्रश्नों की संख्या, प्रकार व मार्किंग पैटर्न हर साल बदलाव होता है. ऐसे में इस साल भी यह बदलेगा.
6 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन: देव शर्मा ने बताया कि विदेशी विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे. उसके बाद वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. यह रजिस्ट्रेशन भी जेईई एडवांस्ड 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर होंगे, जबकि शेष विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे. इसमें जॉइंट एंट्रेंस एक्जाम मेन से क्वालीफाई 2.5 लाख विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराएंगे. हालांकि हर साल 2 लाख से कम विद्यार्थी ही परीक्षा में बैठ रहे हैं. बीते 5 सालों में 1.50 से 1.85 लाख के आसपास ही विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हैं.
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पिछले साल के परीक्षा पैटर्न, पेपर 1 व 2 का पेपर
- साल 2025 में 102 प्रश्न और पूर्णांक 360 अंक
- साल 2024 में 102 प्रश्न और पूर्णांक 360 अंक
- साल 2023 में 102 प्रश्न और पूर्णांक 360 अंक
- साल 2022 में 108 प्रश्न और पूर्णांक 360 अंक