वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंची IIT रुड़की और ASI की टीम; मंदिर में कमरों का किया सर्वे, लगाई जानी है रेलिंग

मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को आईआईटी रुड़की और एएसआई की टीम पहुंची. टीम ने नववर्ष पर आने वाली भीड़ को लेकर मंदिर परिसर का सर्वे किया. मंदिर परिसर में स्टील की रेलिंग लगाई जानी है. टीम ने गेट नंबर 2 और 3 का भी निरीक्षण किया.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डिप्टी सुपरिटेंडेंट राज नारायण सिंह ने बताया कि आर्कियोलॉजी विभाग और रुड़की आईआईटी की टीम ने मंदिर का सर्वे किया है. नववर्ष की तैयारी को लेकर तैयारी की जाएगी और कुछ बदलाव भी होंगे. श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी.





मंदिर में लगेगी स्टील की रेलिंग : आर्कियोलॉजी विभाग सर्किल आगरा और आईआईटी रुड़की सर्वेक्षण अधिकारियों ने निरीक्षण करने के बाद कहा कि मंदिर परिसर में स्टील की रेलिंग लगेगी. कंपनी के साथ मिलकर बातचीत की जाएगी. मंदिर परिसर के गेट नंबर 2 और 3 से भीड़ नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और नव वर्ष, तीज-त्योहार पर बढ़ती भीड़ को लेकर व्यवस्थाएं अच्छी होंगी.

मंदिर सेवायत दिनेश गोस्वामी ने बताया कि नव वर्ष पर भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं. मंदिर का सर्वे पूरा हो चुका है. मंदिर के कुछ कमरों का भी सर्वे किया गया है. भीड़ मंदिर के गेट नंबर 2 और 3 से आती है. मंदिर में जो रेलिंग लगाई जाएगी, उसको लेकर कंपनी से भी संपर्क किया जाएगा. मंदिर परिसर में पानी का रिसाव होने के कारण परेशानी आई थी. अब सर्वे होने के बाद कुछ बदलाव किया जाएगा. एएसआई और रुड़की आईआईटी की टीम लगी हुई है.





