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IIT की नई सौगात: अब एक छोटी सी डिवाइस बताएगी दिमाग का हर हाल, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होगा कम

IIT कानपुर के विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार हुई पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, मिर्गी के दौरों की भी मिलेगी जानकारी

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IIT कानपुर के विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार हुई पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 10, 2026 at 12:46 PM IST

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कानपुर: दिमाग की बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इनका साइलेंट अटैक होता है, शुरुआती संकेतों को हम अक्सर मामूली सिरदर्द या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और जब तक असल बीमारी का पता चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है. हालांकि अब ऐसे मरीजों की जान बचाई जा सकेगी क्योंकि IIT कानपुर ने एक नया डिवाइस बनाया है, जो दिमाग की बीमारी को शुरुआती दौर में ही पकड़ लेगा, इससे मरीज का सही समय पर इलाज शुरू करना मुमकिन होगा.

IIT कानपुर के विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार हुई पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस (Video Credit; ETV Bharat)

आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में इंक्यूबेट स्टार्टअप मेंटीव हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस तैयार की गई है, जो ब्रेन की सभी एक्टिविटी को समझ सकेगी. वहीं, अगर दिमाग में किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है, तो इस डिवाइस की मदद से उसकी पहचान की जा सकेगी. इस डिवाइस को तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस समेत अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है. मेंटीव के सीईओ हर्ष अरोड़ा ने बताया कि पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस का टेस्ट लैब में सफलतापूर्वक कर लिया गया है. इसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी भेज दिया गया है. आईआईटी कानपुर की लैब में भी टेस्टिंग जारी है. उन्होंने बताया कि डिवाइस के लिए उनके स्टार्टअप को आईआईटी कानपुर व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से फंडिंग भी मिल चुकी है.


पॉकेट साइज डिवाइस पूरी तरह से चार्जेबल

हर्ष अरोड़ा ने बताया कि उनकी कंपनी में अधिकतर ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जिन्हें आसानी से पहना जा सकता है. पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस में भी ऐसा ही है. जो पॉकेट साइज और पूरी तरह से चार्जेबल है. इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. वहीं, कीमतों को लेकर हर्ष ने कहा कि जो विदेशों में इस तरह की डिवाइसेस हैं, उनसे आधे दामों से कम दाम में यह डिवाइस हम मुहैया करा देंगे. आईआईटी कानपुर की ओर से बनी यह डिवाइस पूरी तरह से स्वदेशी है, जो न्यूरो टेक्नोलॉजी पर आधारित है.

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