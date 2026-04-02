IIT पटना के नोटिस पर रोक, पटना हाई कोर्ट ने निजी स्कूल खोलने का दिया आदेश
पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल एवं अभिभावक को अंदर घुसने की अनुमति नहीं, जानिए क्यों?.
Published : April 2, 2026 at 11:59 AM IST
पटना: पटना के बिहटा स्थित आईआईटी पटना परिसर में चल रहे निजी स्कूल फाउंडेशन एकेडमी पर पटना हाई कोर्ट प्रिंसिपल और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. आईआईटी पटना स्थित फाउंडेशन एकेडमी को बंद करने के आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
आईआईटी पटना निजी स्कूल विवाद : इसी के साथ अदालत ने आईआईटी प्रशासन को स्कूल से ताला खोलने का आदेश दिया है. साथ ही आईआईटी को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. हालांकि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बुधवार को निजी स्कूल फाउंडेशन एकेडमी के प्रिंसिपल और अभिभावकों को आईआईटी परिसर के अंदर जाने से रोका गया, जिससे लोगों में आक्रोश दिखा.
IIT पटना के नोटिस पर रोक : कोर्ट ने आईआईटी को 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले सत्र को बगैर किसी बाधा के शुरू होने देने का भी आदेश दिया. जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने विवश्वान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
'स्कूल में 800 छात्र पढ़ते हैं' : आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिंह ने कोर्ट को बताया कि आईआईटी परिसर में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है. इस स्कूल में करीब आठ सौ बच्चें पढ़ाई करते हैं, जिसमें आईआईटी पटना के कर्मियों व अधिकारियों के बच्चे सहित एयर फोर्स, एनडीआरएफ के कर्मियों के बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों के बच्चे भी यहां पढ़ने आते हैं.
स्कूल को IIT परिसर से हटाने का आदेश क्यों? : उनका कहना था कि आईआईटी के रजिस्ट्रार ने 21 मार्च 2021 को भेजे पत्र में एकेडमिक सत्र 2027-28 के समाप्त होने तक स्कूल चलाने की अनुमति दी है. लेकिन 19 मार्च 2026 को एक पत्र जारी कर 30 मार्च, 2026 तक स्कूल को आईआईटी परिसर से हटाने का आदेश दिया है.
'स्कूल को बंद कराना गैरकानूनी' : अदालत में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता राजीव सिंह का कहना था कि आईआईटी जबरदस्ती स्कूल को बंद कराने पर अमादा हैं, जो गैरकानूनी है. वहीं आईआईटी की ओर से इस केस में उठाये गए हर सवाल का जबाब देने के लिए दो सप्ताह का समय देने की मांग कोर्ट से की.
5 मई मामले की अगली सुनवाई: पटना हाई कोर्ट ने आईआईटी को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए स्कूल हटाने के आदेश पर रोक लगा दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 5 मई, 2026 निर्धारित की है.
क्या है पूरा विवाद? : स्कूल की प्रिंसिपल आभा सिंह के मुताबिक, आईआईटी पटना स्थित परिसर में फाउंडेशन एकेडमी, जो सीबीएसई से एफिलेटेड है. यहां प्ले स्कूल से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है. शिक्षक और कर्मचारियों को मिलाकर करीब 200 लोग कार्यरत है. स्कूल प्रबंधन ने बताया कि आईआईटी पटना और फाउंडेशन एकेडमी के बीच 33 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन 19 मार्च को अचानक आईआईटी कैंपस से स्कूल खाली करने का नोटिस मिला है.
ये भी पढ़ें : IIT पटना के 15 छात्रों को मिला 60 लाख से अधिक का पैकेज, इसे ही कहते हैं बढ़ता कदम..!
ये भी पढ़ें : NIRF रैंकिंग में 7 पायदान ऊपर पहुंचा पटना AIIMS तो नीचे फिसला IIT पटना, जानें अलग-अलग संस्थानों की रैंकिंग
ये भी पढ़ें : दुनिया के टाॅप 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों में IIT और NIT पटना के 22 प्रोफेसर शामिल, अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने जारी की सूची
ये भी पढ़ें : IIT Patna: आईआईटी पटना के छात्र को मिला 82 लाख से अधिक का पैकेज, कुल 413 का हुआ प्लेसमेंट