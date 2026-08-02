बिना कोडिंग सीखे भी बन सकते हैं AI एक्सपर्ट, IIT पटना में जनरेटिव एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू
आईआईटी पटना में जनरेटिव एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू हो गया है. बिना कोडिंग सीखे भी लोग एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 2, 2026 at 5:26 PM IST
पटना: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं और कामकाजी पेशेवरों के लिए आईआईटी पटना ने नया अवसर उपलब्ध कराया है. संस्थान ने छह महीने का जनरेटिव एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है. इस कार्यक्रम की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं 30 अगस्त से शुरू होंगी. खास बात यह है कि इस कोर्स में दाखिले के लिए पहले से कोडिंग का ज्ञान अनिवार्य नहीं रखा गया है, जिससे तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल हो सकेंगे.
जनरेटिव एआई सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू: संस्थान के अनुसार, यह कार्यक्रम उद्योग की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. पाठ्यक्रम को कई मॉड्यूल में विभाजित किया गया है, जिसमें शुरुआत एआई और जनरेटिव एआई की बुनियादी अवधारणाओं से होगी. इसके बाद प्रतिभागियों को बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम), टोकनाइजेशन, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन (RAG), मल्टी-मॉडल एआई, एआई एजेंट, बिजनेस ऑटोमेशन और एआई आधारित वेब एप्लिकेशन विकसित करने जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
कोर्स के दौरान प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं, बल्कि 30 से अधिक आधुनिक एआई टूल्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा. इनमें ChatGPT, Google Gemini, Claude, Perplexity, Meta Llama, Microsoft Copilot, Suno, Kling AI, Midjourney, Imagen, NotebookLM, ElevenLabs, Runway, Pika, Veo, Bolt, Lovable और अन्य उपयोगी एआई प्लेटफॉर्म शामिल हैं. उद्देश्य यह है कि प्रतिभागी वास्तविक परियोजनाओं पर काम करते हुए इन तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें.
कंपनियों के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल: आईआईटी पटना का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और अन्य प्रमुख तकनीकी कंपनियों के विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करेंगे. साथ ही प्रतिभागियों को दो दिन का कैंपस इमर्शन प्रोग्राम भी मिलेगा, जिसमें वे आईआईटी पटना परिसर में रहकर सीखने के साथ-साथ उद्योग विशेषज्ञों और अन्य प्रतिभागियों से संवाद एवं नेटवर्किंग का अवसर प्राप्त करेंगे.
नो-कोड एआई डेवलपमेंट पर केंद्रित: संस्थान के मुताबिक, यह कार्यक्रम विशेष रूप से नो-कोड एआई डेवलपमेंट पर केंद्रित है. यानी प्रतिभागी बिना गहन प्रोग्रामिंग ज्ञान के भी एआई आधारित समाधान विकसित करना सीख सकेंगे. हालांकि, आवश्यकता के अनुसार कोडिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की भी जानकारी पाठ्यक्रम के दौरान दी जाएगी.
79,999 रुपये फीस: कोर्स की फीस 79,999 रुपये निर्धारित की गई है. संस्थान ने यह भी बताया है कि बाद के बैचों में शुल्क बढ़ाया जा सकता है. कक्षाएं शुरू होने से पहले नाम वापस लेने पर निर्धारित नियमों के अनुसार फीस वापसी की सुविधा होगी. इसके अलावा, पात्र अभ्यर्थियों के लिए ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.
रोजगार और उद्योग पर फोकस: आईआईटी पटना का मानना है कि जनरेटिव एआई आने वाले वर्षों में रोजगार और उद्योग की दिशा तय करने वाली प्रमुख तकनीकों में शामिल होगा. ऐसे में यह कार्यक्रम छात्रों, नौकरीपेशा पेशेवरों, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को एआई आधारित कौशल विकसित करने और भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार करने का अवसर देगा.
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