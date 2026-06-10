10 छात्रों को 56 लाख का पैकेज, 18 को 50 लाख का पैकेज, IIT पटना के हाइब्रिड कोर्स का बजा डंका
आईआईटी पटना नित-नवीन आयाम लिख रहा है. इसी कड़ी में हाइब्रिड कोर्स के छात्रों को बड़ा ऑफर मिला है. पढ़ें खबर
Published : June 10, 2026 at 6:29 PM IST
पटना : तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभर रही आईआईटी पटना ने एक बार फिर अपनी गुणवत्ता का लोहा मनवाया है. संस्थान के हाइब्रिड यूजी-पीजी कार्यक्रमों के छात्रों ने वर्ष 2026 के प्लेसमेंट सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 56 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का रिकॉर्ड पैकेज हासिल किया है. खास बात यह है कि कई छात्रों को 50 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक वेतन वाले ऑफर मिले हैं, जिससे यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है.
58 छात्रों का जबरदस्त प्लेसमेंट : प्लेसमेंट आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 छात्रों को 56 लाख रुपये वार्षिक का सर्वाधिक पैकेज मिला है. इसके अलावा तीन छात्रों को 52 लाख रुपये, दो छात्रों को 50 लाख रुपये तथा तीन छात्रों को 49 लाख रुपये सालाना के ऑफर प्राप्त हुए हैं. वहीं 30 से अधिक छात्रों को 40 लाख से 48 लाख रुपये के बीच के पैकेज मिले हैं. इन आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि हाइब्रिड शिक्षा मॉडल भी पारंपरिक तकनीकी पाठ्यक्रमों की तरह उत्कृष्ट परिणाम देने में सक्षम है.
200 से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप : सिर्फ अंतिम नियुक्तियों में ही नहीं, बल्कि इंटर्नशिप के क्षेत्र में भी छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. ऑर्केल, आईबीएम और अन्य प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने बड़ी संख्या में छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए. संस्थान के डायरेक्टर टीएन सिंह के मुताबिक 200 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप ऑफर मिले, जिससे उन्हें उद्योग जगत का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.
''आईआईटी पटना का यह प्रदर्शन देश के उन छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक है जो नौकरी के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं. हाइब्रिड मॉडल ने यह साबित किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल तकनीक और उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण के बेहतर समन्वय से छात्रों को वैश्विक स्तर के अवसर दिलाए जा सकते हैं. 56 लाख रुपये तक के पैकेज ने न सिर्फ आईआईटी पटना की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, बल्कि भारत में हाइब्रिड उच्च शिक्षा मॉडल की संभावनाओं को भी नई पहचान दी है.''- टीएन सिंह, डायरेक्टर, आईआईटी पटना
2020 से हाइब्रिड डिग्री बैच : संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी-2020 के तहत शुरू किए गए हाइब्रिड डिग्री कार्यक्रमों का यह शुरुआती बैच है. इन कार्यक्रमों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण के मिश्रित मॉडल को अपनाया गया है, जिससे छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी प्राप्त हुआ. यही कारण है कि प्लेसमेंट के दौरान देश और विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने छात्रों को आकर्षक पैकेज ऑफर किए.
240 छात्रों को मिली नौकरी : हाइब्रिड कार्यक्रमों में इस वर्ष 887 स्नातक और 672 स्नातकोत्तर स्तर के योग्य छात्र शामिल थे. इनमें से 780 छात्रों ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लिया. कुल 240 छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव मिले, जबकि 460 से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप ऑफर प्राप्त हुए. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इन कार्यक्रमों का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ने वाले हैं.
क्या होता है हाइब्रिड कोर्स : हाइब्रिड कोर्स ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई कराई जाती है. इसमें छात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लेक्चर, असाइनमेंट और स्टडी मैटेरियल प्राप्त करते हैं, जबकि समय-समय पर संस्थान के परिसर में आकर प्रयोगशाला कार्य, प्रोजेक्ट, मूल्यांकन और विशेष अकादमिक सत्रों में भाग लेते हैं.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद देश के कई आईआईटी और प्रमुख तकनीकी संस्थानों ने इस मॉडल को अपनाया है, ताकि नौकरीपेशा लोगों, दूरदराज के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके. इस मॉडल का उद्देश्य लचीली शिक्षा व्यवस्था के साथ उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देना है.
आईआईटी पटना में कौन से हाइब्रिड कोर्सेज हो रहे : आईआईटी पटना में भी हाइब्रिड मोड के तहत कई स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इनमें कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल हैं. इन कार्यक्रमों में देशभर के छात्र और कार्यरत पेशेवर नामांकन लेते हैं.
संस्थान का दावा है कि पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है. वर्ष 2026 के प्लेसमेंट सत्र में हाइब्रिड कार्यक्रमों के छात्रों को मिले रिकॉर्ड पैकेज इस मॉडल की सफलता और बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण माने जा रहे हैं. विभिन्न क्षेत्रों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी पेशा वालों के लिए भी हाइब्रिड मोड में कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के संबंध में.
ये भी पढ़ें :-
IIT Patna की हरमनदीप का कमाल, मिला 56 लाख का पैकेज, काम करते हुए पढ़ाई की और पायी सफलता
बिहार में बनेगा मेगा AI सेंटर, 468 करोड़ के निवेश.. AI Expo में सम्राट चौधरी का ऐलान