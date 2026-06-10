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10 छात्रों को 56 लाख का पैकेज, 18 को 50 लाख का पैकेज, IIT पटना के हाइब्रिड कोर्स का बजा डंका

पटना : तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभर रही आईआईटी पटना ने एक बार फिर अपनी गुणवत्ता का लोहा मनवाया है. संस्थान के हाइब्रिड यूजी-पीजी कार्यक्रमों के छात्रों ने वर्ष 2026 के प्लेसमेंट सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 56 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का रिकॉर्ड पैकेज हासिल किया है. खास बात यह है कि कई छात्रों को 50 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक वेतन वाले ऑफर मिले हैं, जिससे यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है.

58 छात्रों का जबरदस्त प्लेसमेंट : प्लेसमेंट आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 छात्रों को 56 लाख रुपये वार्षिक का सर्वाधिक पैकेज मिला है. इसके अलावा तीन छात्रों को 52 लाख रुपये, दो छात्रों को 50 लाख रुपये तथा तीन छात्रों को 49 लाख रुपये सालाना के ऑफर प्राप्त हुए हैं. वहीं 30 से अधिक छात्रों को 40 लाख से 48 लाख रुपये के बीच के पैकेज मिले हैं. इन आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि हाइब्रिड शिक्षा मॉडल भी पारंपरिक तकनीकी पाठ्यक्रमों की तरह उत्कृष्ट परिणाम देने में सक्षम है.

आईआईटी पटना (ETV Bharat)

200 से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप : सिर्फ अंतिम नियुक्तियों में ही नहीं, बल्कि इंटर्नशिप के क्षेत्र में भी छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. ऑर्केल, आईबीएम और अन्य प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने बड़ी संख्या में छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए. संस्थान के डायरेक्टर टीएन सिंह के मुताबिक 200 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप ऑफर मिले, जिससे उन्हें उद्योग जगत का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.

''आईआईटी पटना का यह प्रदर्शन देश के उन छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक है जो नौकरी के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं. हाइब्रिड मॉडल ने यह साबित किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल तकनीक और उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण के बेहतर समन्वय से छात्रों को वैश्विक स्तर के अवसर दिलाए जा सकते हैं. 56 लाख रुपये तक के पैकेज ने न सिर्फ आईआईटी पटना की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, बल्कि भारत में हाइब्रिड उच्च शिक्षा मॉडल की संभावनाओं को भी नई पहचान दी है.''- टीएन सिंह, डायरेक्टर, आईआईटी पटना

आईआईटी पटना (ETV Bharat)

2020 से हाइब्रिड डिग्री बैच : संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी-2020 के तहत शुरू किए गए हाइब्रिड डिग्री कार्यक्रमों का यह शुरुआती बैच है. इन कार्यक्रमों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण के मिश्रित मॉडल को अपनाया गया है, जिससे छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी प्राप्त हुआ. यही कारण है कि प्लेसमेंट के दौरान देश और विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने छात्रों को आकर्षक पैकेज ऑफर किए.