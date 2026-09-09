राष्ट्रीय रैंकिंग में बढ़ा IIT मंडी का दर्जा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 7वां स्थान
राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मंडी का उल्लेखनीय सुधार, विभिन्न श्रेणियों में पिछले साल की तुलना में बढ़ा रैंक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 7:47 PM IST
मंडी: इंडिया टुडे एमडीआरए रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी ने विभिन्न श्रेणियों में अपनी राष्ट्रीय स्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है. टेक्निकल यूनिवर्सिटी, समग्र इंजीनियरिंग और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणियों में आईआईटी मंडी ने पिछले साल की तुलना में बेहतर रैंक हासिल किए हैं. ये उपलब्धि आईआईटी मंडी की एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस, इनोवेशन, स्टूडेंट डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए की जा रही निरंतर प्रयासों को दिखाती है.
विभिन्न श्रेणियों में IIT मंडी का स्थान
- टेक्निकल यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आईआईटी मंडी 7वें स्थान पर रहा, जबकि 2025 में यह 8वें स्थान पर था.
- इंजीनियरिंग कॉलेजों की समग्र श्रेणी में संस्थान ने 11वां स्थान हासिल किया, जबकि पिछले साल संस्थान 13वें स्थान पर था.
- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी मंडी 10वें स्थान पर रहा, जबकि साल 2025 में यह 12वें स्थान पर था.
- आईआईटी मंडी को उभरते हुए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में तीसरा स्थान मिला है.
- सर्वाधिक सुधार करने वाले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छठा स्थान मिला है.
"इंडिया टुडे एमडीआरए रैंकिंग में आईआईटी मंडी की लगातार बेहतर होती स्थिति हमारे संकाय विद्यार्थियों कर्मचारियों पूर्व छात्रों और संस्थागत साझेदारों की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है. हम अकादमिक उत्कृष्टता उच्च प्रभाव वाले शोध नवाचार उद्यमिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं." - प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा, निदेशक, आईआईटी मंडी
प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि यह रैंकिंग शैक्षणिक एवं शोध उत्कृष्टता प्रवेश गुणवत्ता बुनियादी ढांचे छात्र अनुभव नेतृत्व विकास करियर प्रगति प्लेसमेंट और संस्थागत प्रतिष्ठा जैसे विभिन्न ऑब्जेक्टिव एवं परसेप्चुअल मानकों पर आधारित है. रैंकिंग में आईआईटी मंडी का प्रदर्शन संस्थान के निरंतर विकास और देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में अपनी स्थिति मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.