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IIT मंडी में कई नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जानें क्या है योग्यता, इस दिन तक करें आवेदन

मंडी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी ने गैर-शैक्षणिक श्रेणी के विभिन्न तकनीकी और मेडिकल पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन में कुल 8 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन की प्रक्रिया 4 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2026 तक है.

संस्थान द्वारा जारी विवरण के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट (JTS) और स्टाफ नर्स के पद शामिल हैं. ये सभी पद पे-लेवल 06 के तहत आते हैं और इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है.

पदों का श्रेणीवार ब्योरा इस प्रकार है

जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सेंटर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक पद पर OBC-NCL श्रेणी के उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सेंटर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस का एक पद भरा जाना है. इसके लिए जनरल कैटेगिरी के ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सेंटर फर डिजिटल एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज - सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन के तीन पद भरे जाएंगे. इसके तहत ST-01, OBC-NCL-01, PwD SC-01 के लिए ये पद आरक्षित हैं. जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सेंटर डिजिटल एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज - नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पर एससी श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. वहीं, स्टाफ नर्स के तीन पद भरे जाएंगे. इन तीन पदों पर (SC-01, OBC-NCL-01) आवेदन कर सकते हैं.

पदवार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषयों में प्रथम श्रेणी स्नातक, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कार्य अनुभव मांगा गया है। क्वांटम साइंस के लिए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.एससी/डिप्लोमा (5 वर्ष अनुभव) अथवा बी.ई./बी.टेक (1 वर्ष अनुभव) आवश्यक है.

वहीं मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस पद के लिए आयुर्वेद चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा (BAMS) में प्रथम श्रेणी डिग्री के साथ 5 साल का अनुभव या एमडी (आयुर्वेद) के साथ 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है. सॉफ्टवेयर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पदों के लिए कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक, एमसीए या डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी पात्र होंगे.

स्टाफ नर्स पद के लिए 10+2 के साथ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) में 3 वर्षीय डिप्लोमा, नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण और किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है. इसके अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर (ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर) का ज्ञान और अंग्रेजी में दक्षता होना अनिवार्य है.