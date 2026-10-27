हिमाचल के बच्चों के लिए चलती-फिरती विज्ञान की पाठशाला, 50 स्कूलों तक पहुंचेगा IIT मंडी का ये खास कार्यक्रम
यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है. प्रत्येक स्कूल में करीब छह घंटे की गतिविधियां होंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:40 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब विज्ञान सीखने के लिए सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. आईआईटी मंडी ने ‘साइंस ऑन व्हील्स’ कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को प्रयोगों के जरिए विज्ञान समझाया जाएगा. इस पहल के जरिए प्रदेश के 50 स्कूलों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी मंडी कैंपस स्कूल में हुई. इसे प्लाक्षा विश्वविद्यालय और इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड्स (IDYM) फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है. भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का भी इसे समर्थन प्राप्त है.
कार्यक्रम के तहत मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के स्कूलों में विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इससे पहले यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और पंजाब के 70 स्कूलों में 7,500 से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच चुका है. हिमाचल में इसकी गतिविधियां मंडी जिले के बड़ोग, बग्गी (के), बाड़ी गुमाणू, बथेरी और देवरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शुरू हो चुकी हैं.
चार विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण
यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है. प्रत्येक स्कूल में करीब छह घंटे की गतिविधियां होंगी. इनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, सतत विकास और जल निस्पंदन जैसे विषय शामिल हैं. विद्यार्थियों को प्रयोगों के माध्यम से समझाया जाएगा कि रोबोट कैसे काम करते हैं, पानी को साफ करने के कौन-कौन से तरीके हैं और विज्ञान का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे होता है.
हाइड्रो रॉकेट का लाइव प्रक्षेपण
कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान हाइड्रो रॉकेट का लाइव प्रक्षेपण किया गया. इसके जरिए विद्यार्थियों को बल, दबाव और गति जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत समझाए गए. आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना जरूरी है. उन्हें खुद प्रयोग करने के अवसर मिलने से वैज्ञानिक सोच विकसित होगी और वे भविष्य में नई तकनीक बनाने में योगदान दे सकेंगे. आईआईटी मंडी कैंपस स्कूल के प्रधानाचार्य देशराज शर्मा ने भी पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक उपकरणों को देखने और उनका इस्तेमाल करने का अवसर मिलना महत्वपूर्ण है.
कई संस्थानों के विशेषज्ञ जुड़े
इस परियोजना का नेतृत्व प्लाक्षा विश्वविद्यालय की डॉ. रुचा जोशी कर रही हैं. इसमें आईआईटी मंडी के डॉ. हर्षद कुलकर्णी, प्लाक्षा विश्वविद्यालय के डॉ. शशांक तमास्कर, IDYM फाउंडेशन के अध्यक्ष रत्नेश मिश्रा और डॉ. सृजिता चक्रवर्ती भी शामिल हैं. आने वाले सप्ताहों में कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचाया जाएगा. इसका उद्देश्य दूरदराज के विद्यार्थियों को प्रयोगों के जरिए विज्ञान सीखने और नई चीजें खोजने के अवसर देना है.
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