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हिमाचल के बच्चों के लिए चलती-फिरती विज्ञान की पाठशाला, 50 स्कूलों तक पहुंचेगा IIT मंडी का ये खास कार्यक्रम

किताबों से आगे बढ़कर प्रयोगों से सीखेंगे बच्चे ( @IITMANDI )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब विज्ञान सीखने के लिए सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. आईआईटी मंडी ने ‘साइंस ऑन व्हील्स’ कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को प्रयोगों के जरिए विज्ञान समझाया जाएगा. इस पहल के जरिए प्रदेश के 50 स्कूलों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी मंडी कैंपस स्कूल में हुई. इसे प्लाक्षा विश्वविद्यालय और इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड्स (IDYM) फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है. भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का भी इसे समर्थन प्राप्त है.

कार्यक्रम के तहत मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के स्कूलों में विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इससे पहले यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और पंजाब के 70 स्कूलों में 7,500 से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच चुका है. हिमाचल में इसकी गतिविधियां मंडी जिले के बड़ोग, बग्गी (के), बाड़ी गुमाणू, बथेरी और देवरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शुरू हो चुकी हैं.