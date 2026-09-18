IIT मंडी के फैकल्टी समेत कई लोगों से 10 करोड़ की ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 22 लोगों को ठग ने लगाया चूना
धोखाधड़ी मामले में शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज. पुलिस कर रही आरोपी की तलाश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 9:52 PM IST
मंडी: ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश से मोटे मुनाफे का झांसा देकर आईआईटी मंडी के फैकल्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक ठगी की रकम 10 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. मामले में गौरव अनील ढोटे पर निवेशकों को ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करने और बाद में रकम लेकर फरार होने का आरोप है. बताया गया है कि आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है और निवेशकों से पैसे लेने के बाद नेपाल चला गया.
एसपी विनोद कुमार ने बताया, "22 लोगों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो सभी शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों के विवरण (अकाउंट डिटेल्स) को खंगाल रही है. मामले में कानूनन सख्त कार्रवाई की जाएगी".
मंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने जोगिंदरगर, बल्ह, सदर, सरकाघाट तहसील के स्थाई निवासियों को ठगा है. 2025 में महाराष्ट्र का रहने वाला आरोपी कमांद में किराए के मकान में रहता था, उसके बाद कटौला के नाटली में एक घर किराए पर लिया और वहीं पर seraphina consulting pvt LTD नाम की कंपनी का दफ्तर खोला, जिसके बाद उसने 10-15 पंचायतों के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया, और जो लोग आसपास के क्षेत्रों में नौकरी पेशा करते थे, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया.
लोगों से जब भी मिलता तो वो यह बताता कि वह Crypto Currency तथा Online trading करता है. उसने लोगों को बताया यदि वो अपना पैसा उसके पास invest करते है तो वो उस पैंसे को अपने Crypto account में invest करेगा और दिसंबर 2025 और 1 अप्रैल 2026 तक तमाम पैसें को दुगना करके दे देगा.
इस दौरान कई लोगों ने पैसा दोगुना करने की चाह में अपने बैंक खाते से पैसा उसके बैंक अकाउंट में RTGS और अन्य माध्यम से पैसा ट्रांसफर transfer किया. जब 31 दिसंबर 2025 के बाद से लोगों ने आरोपी से संपर्क किया तो वो पैसे के बारे आज और कल करने लगा. 16 जनवरी 2026 को कुछ लोग उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंचे तो वहां पर ताला लगा मिला. लोगों ने जब उससे संपर्क साधना चाहा तो उसके दिए गए मोबाइल नंबर स्वीच ऑफ आए.
उसके दफ्तर पर काम कर रहे व्यक्तियों व सुरक्षा कर्मियों से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमें भी बिना बताये चला गया है और उनका फोन नहीं लग रहा. उसके कर्मचारियों ने बताया वो हमे भी धोखा देकर चला गया है और पिछले 6 महीनों की सैलरी बिना दिए गायब हो गया. आरोपी ने Crypto Currency में Investment के नाम पर कई गरीब व भोले भाले लोगों को सारा धन लेकर भाग गया है. फिलहाल आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.
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