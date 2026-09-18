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IIT मंडी के फैकल्टी समेत कई लोगों से 10 करोड़ की ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 22 लोगों को ठग ने लगाया चूना

मंडी में 10 करोड़ की ठगी ( CONCEPT IMAGE )

मंडी: ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश से मोटे मुनाफे का झांसा देकर आईआईटी मंडी के फैकल्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक ठगी की रकम 10 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. मामले में गौरव अनील ढोटे पर निवेशकों को ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करने और बाद में रकम लेकर फरार होने का आरोप है. बताया गया है कि आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है और निवेशकों से पैसे लेने के बाद नेपाल चला गया. एसपी विनोद कुमार ने बताया, "22 लोगों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो सभी शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों के विवरण (अकाउंट डिटेल्स) को खंगाल रही है. मामले में कानूनन सख्त कार्रवाई की जाएगी". मंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने जोगिंदरगर, बल्ह, सदर, सरकाघाट तहसील के स्थाई निवासियों को ठगा है. 2025 में महाराष्ट्र का रहने वाला आरोपी कमांद में किराए के मकान में रहता था, उसके बाद कटौला के नाटली में एक घर किराए पर लिया और वहीं पर seraphina consulting pvt LTD नाम की कंपनी का दफ्तर खोला, जिसके बाद उसने 10-15 पंचायतों के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया, और जो लोग आसपास के क्षेत्रों में नौकरी पेशा करते थे, उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया.