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गोबर से बिजली बनाएगा IIT मंडी, कैंपस में लगेगा बायोगैस प्लांट

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित IIT मंडी अब स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखी पहल करने जा रहा है. संस्थान बेसहारा गायों के गोबर और कैंपस के जैविक कचरे से 20 किलोवाट क्षमता का बायोगैस आधारित पावर प्लांट स्थापित करेगा. यह पहल न केवल ऊर्जा उत्पादन का नया मॉडल पेश करेगी, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी.

बायोगैस प्लांट से बनेगी स्वच्छ ऊर्जा

IIT मंडी द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह बायोगैस पावर प्लांट 20 किलोवाट क्षमता का होगा. इसमें बेसहारा गायों के गोबर के साथ-साथ कैंपस से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा. इससे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे संस्थान अपनी ऊर्जा जरूरतों को काफी हद तक खुद पूरा कर सकेगा.

बेसहारा गायों की होगी देखभाल

इस परियोजना के तहत कमांद क्षेत्र में घूम रही करीब 40 बेसहारा गायों का पालन IIT मंडी द्वारा किया जा रहा है. इन गायों से मिलने वाले गोबर का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा, जिससे एक तरफ गायों को आश्रय मिलेगा और दूसरी तरफ ऊर्जा का उत्पादन होगा. यह महत्वपूर्ण घोषणा 30 मार्च को IIT मंडी के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर हुई थी. इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने इस परियोजना की जानकारी दी और इसे भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया.