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गोबर से बिजली बनाएगा IIT मंडी, कैंपस में लगेगा बायोगैस प्लांट

इस परियोजना का लाभ केवल संस्थान तक सीमित नहीं रहेगा. भविष्य में IIT मंडी ग्रामीणों से गोबर खरीदने की योजना बना रहा है.

IIT MANDI
बेसहारा गायों के गोबर से बिजली बनाएगा IIT मंडी (IIT MANDI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित IIT मंडी अब स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखी पहल करने जा रहा है. संस्थान बेसहारा गायों के गोबर और कैंपस के जैविक कचरे से 20 किलोवाट क्षमता का बायोगैस आधारित पावर प्लांट स्थापित करेगा. यह पहल न केवल ऊर्जा उत्पादन का नया मॉडल पेश करेगी, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी.

बायोगैस प्लांट से बनेगी स्वच्छ ऊर्जा

IIT मंडी द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह बायोगैस पावर प्लांट 20 किलोवाट क्षमता का होगा. इसमें बेसहारा गायों के गोबर के साथ-साथ कैंपस से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा. इससे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे संस्थान अपनी ऊर्जा जरूरतों को काफी हद तक खुद पूरा कर सकेगा.

बेसहारा गायों की होगी देखभाल

इस परियोजना के तहत कमांद क्षेत्र में घूम रही करीब 40 बेसहारा गायों का पालन IIT मंडी द्वारा किया जा रहा है. इन गायों से मिलने वाले गोबर का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा, जिससे एक तरफ गायों को आश्रय मिलेगा और दूसरी तरफ ऊर्जा का उत्पादन होगा. यह महत्वपूर्ण घोषणा 30 मार्च को IIT मंडी के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर हुई थी. इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने इस परियोजना की जानकारी दी और इसे भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया.

IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा, "हम बेसहारा गायों के गोबर और जैविक कचरे का उपयोग कर 20 किलोवाट क्षमता का बायोगैस पावर प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं. इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा, बल्कि संस्थान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा." उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में इस मॉडल को बड़े स्तर पर लागू करने की योजना है.

ग्रामीणों को भी मिलेगा लाभ

इस परियोजना का लाभ केवल संस्थान तक सीमित नहीं रहेगा. भविष्य में IIT मंडी स्थानीय ग्रामीणों से गोबर खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. संस्थान भविष्य में इस बायोगैस प्लांट से मंडी शहर को भी ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है. यदि यह योजना सफल होती है, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट बन सकता है.

स्थापना दिवस समारोह में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया. इस दौरान इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया. IIT मंडी की यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण है. अगर यह मॉडल सफल होता है, तो यह न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है.

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