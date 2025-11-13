ETV Bharat / state

16 वर्षों की उपलब्धियों के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी और आपदा शोध में IIT मंडी की नई उड़ान

IIT मंडी के 13वें दीक्षांत समारोह में 600 से अधिक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं.

IIT mandi Convocation ceremony
IIT मंडी का 13वां दीक्षांत समारोह (@IITMandi)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read
मंडी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी ने अपने 13वें दीक्षांत समारोह में उपलब्धियों से भरी 16 वर्ष की यात्रा को रेखांकित किया. समारोह संपन्न होने के बाद आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने बताया कि, संस्थान की ड्रोन टेक्नोलॉजी लैब राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईआईटी मंडी से विशेष रूप से 16 ड्रोन भेजे गए, जो युद्धक जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित हुए. उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी और डीआरडीओ मिलकर भारत को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

IIT मंडी का 13वां दीक्षांत समारोह

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर शेखर मांडे ने छात्रों को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश आज प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के दम पर प्रगति पथ पर है और युवा शक्ति इसकी सबसे बड़ी ताकत है. कार्यक्रम में डॉ. जगन्नाथ नायक, निदेशक, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज (चेस), डीआरडीओ, और आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रो. बुदराजू श्रीनिवास मूर्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

IIT mandi Convocation ceremony
दीक्षांत समारोह में 604 छात्रों को मिली डिग्रियां (@IITMandi)

604 छात्रों को मिली डिग्रियां

समारोह में कुल 604 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें, 292 स्नातक, 241 स्नातकोत्तर, 71 पीएचडी. शोधार्थी शामिल रहे. अकादमिक उत्कृष्टता, नवाचार, शोध और नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार और पदक भी दिए गए. इस वर्ष का दीक्षांत समारोह इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि इसमें बी.टेक–एम.टेक ड्यूल डिग्री, बी.टेक विथ सेकंड मेजर और बी.टेक विथ स्पेशलाइजेशन के पहले बैच को डिग्रियां प्रदान की गईं. बता दें कि, IIT मंडी की स्थापना 2009 में हुई थी.

IIT mandi Convocation ceremony
IIT मंडी का 13वां दीक्षांत समारोह (@IITMandi)

भूस्खलन व भूकंप की पूर्व चेतावनी में बड़ी उपलब्धि

आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. बेहरा ने बताया कि, "आईआईटी मंडी द्वारा विकसित अर्ली वार्निंग सिस्टम अब और सक्षम हो चुका है. यह न केवल भूस्खलन बल्कि भूकंप की पूर्व चेतावनी देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आपदा प्रबंधन और जलवायु नियंत्रण केंद्र को टाटा ट्रस्ट से हिमाचल प्रदेश में भूकंप और भूस्खलन शोध के लिए 20 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है. यह धनराशि भूकंप रोधी भवन, पुल निर्माण, आपदा प्रबंधन और अन्य शोध परियोजनाओं पर खर्च होगी. यह दिन छात्रों, उनके परिजनों और संस्थान सभी के लिए गर्व का क्षण है."

