ETV Bharat / state

16 वर्षों की उपलब्धियों के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी और आपदा शोध में IIT मंडी की नई उड़ान

मंडी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी ने अपने 13वें दीक्षांत समारोह में उपलब्धियों से भरी 16 वर्ष की यात्रा को रेखांकित किया. समारोह संपन्न होने के बाद आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने बताया कि, संस्थान की ड्रोन टेक्नोलॉजी लैब राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईआईटी मंडी से विशेष रूप से 16 ड्रोन भेजे गए, जो युद्धक जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित हुए. उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी और डीआरडीओ मिलकर भारत को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

IIT मंडी का 13वां दीक्षांत समारोह

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर शेखर मांडे ने छात्रों को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश आज प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के दम पर प्रगति पथ पर है और युवा शक्ति इसकी सबसे बड़ी ताकत है. कार्यक्रम में डॉ. जगन्नाथ नायक, निदेशक, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज (चेस), डीआरडीओ, और आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रो. बुदराजू श्रीनिवास मूर्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.