अब संजया और बेसलाइन सर्वे ऐप की सहायता से होगा सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण, DGP बोले- 'अस्पतालों में होगी रेटिंग प्रणाली'

पंचकूला: हरियाणा पुलिस सड़क सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को आधुनिक तकनीक से जोड़कर एक पहल शुरू करने जा रही है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के सहयोग से विकसित संजया ऐप और बेसलाइन सर्वे ऐप की सहायता से अब सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण, अस्पतालों की कार्यकुशलता, गोल्डन ऑवर के भीतर उपचार उपलब्धता और ब्लैक स्पॉट सुधार की प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी. ये पहल सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य में एक नई कार्यप्रणाली स्थापित करेगी, जिसमें डेटा और तकनीक दोनों का उपयोग तेज, पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा.

सुरक्षित व तकनीक आधारित हरियाणा: डीजीपी अजय सिंघल ने विज़न–2026 का विस्तृत खाका प्रस्तुत करते हुए बताया कि "हरियाणा पुलिस सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हुए इसे मिशन मोड में लागू करेगी. इसका लक्ष्य केवल दुर्घटनाओं को कम करना नहीं, बल्कि राज्य में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को काम करना है. वर्ष 2026 तक हरियाणा में एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें दुर्घटना की सूचना मिलते ही जल्द से जल्द आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा सके."

उन्होंने कहा "हमारा विज़न सड़क इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और जन-जागरूकता. इन चारों स्तंभों को आपस में समन्वयित करते हुए एक मजबूत और सतत प्रणाली लागू करना है. संजया ऐप जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म इस विज़न का मुख्य आधार है. इनके माध्यम से डेटा आधारित निर्णय, तेज प्रतिक्रिया और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा. हरियाणा सड़क सुरक्षा के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का लक्ष्य तय किया गया है."

ब्लैक स्पॉट का वैज्ञानिक विश्लेषण: आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित 'संजया ऐप' के माध्यम से हाई फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंट जोन और उभरते ब्लैक स्पॉट का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा. ये ऐप iRAD प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध दुर्घटना डेटा का उपयोग करते हुए उन स्थानों को दर्शाता है, जहां दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है. इस तकनीक को अपनाने के लिए सभी जिलों को लॉगिन क्रेडेंशियल उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. इस तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान और सुधार की कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक तेज और सटीक होगी.

गोल्डन ऑवर में त्वरित चिकित्सा: हरियाणा पुलिस और आईआईटी मद्रास द्वारा मिलकर तैयार की गई बेसलाइन सर्वे ऐप के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1009 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है. ये ऐप अस्पतालों की रियल टाइम क्षमताओं जैसे ट्रॉमा केयर, विशेषज्ञ डॉक्टर, ब्लड बैंक की उपलब्धता और एंबुलेंस मूवमेंट को अपडेट रखने का माध्यम बनेगा. हरियाणा पुलिस ने अस्पतालों की कार्यकुशलता को भी इस प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है.