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IIT कानपुर तीन लाख छात्रों को हिंदी में पढ़ाएगा साइबर सिक्योरिटी, आगरा यूनिवर्सिटी से हुआ करार

करार के दौरान मौजूद आईआईटी कानपुर व डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि के एक्सपर्ट. ( Photo Credit; Media Cell, IIT Kanpur )

कानपुर : IIT कानपुर डॉ. भीमराव आंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय (DBRAU) के तीन लाख छात्रों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाएगा. IIT के C3iHub ने DBRAU और विवेकानंद इन्क्यूबेशन फाउंडेशन (VIF) के साथ एक समझौता (M0U) किया है. इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा का एक व्यावसायिक (वोकेशनल) पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा.

इस कार्यक्रम का मकसद 570 से अधिक संबद्ध कॉलेजों के तीन लाख से अधिक छात्रों को साइबर एक्सपर्ट बनाना है. यह पाठ्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन और हिंदी में होगा. इसके माध्यम से छात्रों को साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां दी जएंगी और व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएंगे. यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इस समझौते को लेकर IIT कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग प्रो. सुरेंद्र बसवाना, डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी एवं वीआईएफ के निदेशक प्रो. संजय चौधरी तथा विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र (यूसीसी) के निदेशक प्रो. अनिल गुप्ता ने हस्ताक्षर किए.