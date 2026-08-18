IIT कानपुर तीन लाख छात्रों को हिंदी में पढ़ाएगा साइबर सिक्योरिटी, आगरा यूनिवर्सिटी से हुआ करार

IIT कानपुर तीन लाख छात्रों को हिंदी में पढ़ाएगा साइबर सिक्योरिटी, आगरा यूनिवर्सिटी से हुआ करार
यह पाठ्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन और हिंदी में होगा. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारी और व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 6:24 PM IST
कानपुर : IIT कानपुर डॉ. भीमराव आंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय (DBRAU) के तीन लाख छात्रों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाएगा. IIT के C3iHub ने DBRAU और विवेकानंद इन्क्यूबेशन फाउंडेशन (VIF) के साथ एक समझौता (M0U) किया है. इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा का एक व्यावसायिक (वोकेशनल) पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा.
इस कार्यक्रम का मकसद 570 से अधिक संबद्ध कॉलेजों के तीन लाख से अधिक छात्रों को साइबर एक्सपर्ट बनाना है. यह पाठ्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन और हिंदी में होगा. इसके माध्यम से छात्रों को साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां दी जएंगी और व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएंगे. यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
इस समझौते को लेकर IIT कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग प्रो. सुरेंद्र बसवाना, डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी एवं वीआईएफ के निदेशक प्रो. संजय चौधरी तथा विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र (यूसीसी) के निदेशक प्रो. अनिल गुप्ता ने हस्ताक्षर किए.
IIT के विशेषज्ञ तैयार करेंगे पाठ्यक्रम: IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया, इस सहयोग के तहत C3iHub IIT कानपुर के विशेषज्ञ अपने शोध और प्रशिक्षण के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करेंगे और उसका संचालन करेंगे. विवेकानंद इन्क्यूबेशन फाउंडेशन (वीआईएफ) इस पाठ्यक्रम को बड़े स्तर पर संचालित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा.
इसके साथ ही विश्वविद्यालय में एक समर्पित साइबर सुरक्षा परामर्श केंद्र (साइबर सिक्योरिटी काउंसिलिंग सेल) भी स्थापित की जाएगी. जो साइबर अपराध की घटनाओं की रोकथाम, जागरूकता और छात्र-छात्राओं को मुहैया कराएगी. इस समय छात्रों को साइबर एक्सपर्ट बनाना बहुत जरूरी है.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 570 से अधिक कॉलेजों में लाखों छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है हम उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करें. मौजूदा समय में साइबर सुरक्षा केवल इंजीनियरों का विषय नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल है. C3iHub IIT कानपुर और विवेकानंद इन्क्यूबेशन फाउंडेशन के साथ यह साझेदारी हमें अपने छात्रों को उनकी अपनी भाषा में बड़े स्तर पर महत्वपूर्ण शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगी.
प्रो. आशु रानी, कुलपति, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
यह भी पढ़ें : आगरा में लुटेरी दुल्हन 11 लाख रुपये के गहने लेकर फरार, सुहागरात के पांचवें दिन गायब, बिचौलिया ने दी धमकी