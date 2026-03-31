कैंसर पर रिसर्च का हब बनेगा IIT कानपुर; जीनोम सिक्वेंसिंग पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस
बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर ने जिम्मेदारी ली है. उन्होंने कहा कि कैंसर पर बहुत काम करना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 7:05 AM IST
कानपुर: IIT कानपुर के प्रोफेसर्स ने ड्रोन टेक्नीक, क्वांटम टेक्नीक और AI के क्षेत्र में रिसर्च करते हुए इसे रिसर्च हब के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है. वैसे ही अब IIT कानपुर कैंसर रिसर्च का भी हब बनेगा.
कुछ समय पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) ने एक स्कीम जारी की थी. इसमें IIT कानपुर को कैंसर रिसर्च हब के तौर पर चयनित किया गया था.
इसमें IIT कानपुर के साथ ही देश के कुछ विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है. IIT कानपुर में सारा काम बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर बुशरा अतीक के जिम्मे होगा.
प्रो. बुशरा अतीक ने बताया कि कैंसर पर IIT में बहुत सारे शोध कार्य होंगे. ओरल, गाल ब्लैडर, प्रोस्टेट कैंसर सहित अन्य तरह के कैंसर फैलने वाले कारणों को तलाशा जाएगा. AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी तकनीकों की मदद से कैसे मरीजों का बेहतर इलाज हो सकता है. इस दिशा में कवायद की जाएगी.
प्रो. बुशरा अतीक ने कहा कि कैंसर को जेनेटिक बीमारी कहा जाता है. हालांकि, देश में कैंसर के 4% मामले ही वंशानुगत हैं. पिछले कुछ सालों से कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. इसमें सबसे अहम भूमिका जीनोम सिक्वेंसिंग की है.
कोशिकाओं के अंदर हो रहे बदलाव की जानकारी समय से मिले तो इलाज बेहतर हो सकता है. उन्होंने कहा कि जीनोम सिक्वेंसिंग पर सबसे अधिक काम करना होगा. देश में कुछ सरकारी लैब हैं, जहां जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है.
हालांकि जीनोम सिक्वेंसिंग पर अभी बहुत अधिक काम करने की जरूरत है. मरीजों का एक ऐसा डाटा तैयार होना चाहिए, जो उनके इलाज कराने के दौरान उनकी मदद कर सके.
यह भी पढ़ें: भाकियू नेता राकेश टिकैत ओडिशा में गिरफ्तार, शामली में किसान थाने में धरने पर बैठे, हाई अलर्ट पर पुलिस