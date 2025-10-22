ETV Bharat / state

IIT कानपुर बनेगा टेक हब, 500 स्टार्टअप ने कराया रजिस्ट्रेशन, देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप शिक्षण संस्थान बना

500 स्टार्टअप के साथ IIT कानपुर देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला शिक्षण संस्थान बन गया है. 12 हजार करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है.

IIT कानपुर.
IIT कानपुर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : IIT कानपुर के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स सभी साथ मिलकर संस्थान को एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप करेंगे. IIT कानपुर से 500 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं. जिनमें से 200 स्टार्टअप ने अपना पंजीकरण पिछले एक साल में कराया. इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप वाला देश का इकलौता शिक्षण संस्थान IIT कानपुर बन गया है. अब सभी स्टार्टअप को एक नई पहचान दिलाएंगे.

IIT कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया, देश के 22 राज्यों में IIT कानपुर के 500 स्टार्टअप एक्टिव हैं. अभी तक इनके माध्यम से कुल 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. वहीं, 10 हजार से अधिक युवाओं को नौकरियां मिली हैं.

जनवरी 2026 में होगा अपस्टार्ट 2025 का फिनाले: IIT कानपुर की ओर से होने वाले आयोजन अपस्टार्ट 2025 का फाइनल जनवरी 2026 में होगा. इस प्रतियोगिता में देश भर के स्टार्टअप संचालकों को अपने स्टार्टअप को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है. पिछले साल हुई इस प्रतियोगिता के माध्यम से कई स्टार्टअप को दो करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव मिले थे. वहीं, प्रतियोगिता में शामिल होने वाले स्टार्टअप को 18 लाख रुपये तक फंड समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. इस सत्र के आयोजन में फिनटेक, हेल्थ टेक, डीप टेक व साइबर सिक्योरिटी समेत अन्य कई स्टार्टअप शामिल हैं.

निश्चित तौर पर यह IIT कानपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. हमारे पास मौजूदा समय में 500 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो गए हैं. इन स्टार्टअप को हम हर प्रकार की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे. इनकी जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान कराया जाएगा. आईआईटी कानपुर को टेक्नोलॉजी हब के रूप में तैयार करने की दिशा में कवायद जारी है.

- प्रो. मणींद्र अग्रवाल, निदेशक

यह भी पढ़ें : लखनऊ में टीम इंडिया से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका, 17 दिसंबर को इकाना में होगा T 20 मैच, ओस से बचने के लिए जानिए क्या है प्लानिंग

TAGGED:

IIT KANPUR
IIT KANPUR WILL BECOME TECH HUB
KANPUR NEWS
IIT कानपुर बनेगा टेक हब
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.