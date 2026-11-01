67 साल का हुआ आईआईटी कानपुर, औद्योगिक नगरी को इनक्यूबेशन से दी आर्थिक रफ्तार
IIT कानपुर की तमाम उपलब्धियों पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:28 PM IST
कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना 1959 में हुई और यह देश के उन पहले तकनीकी संस्थानों में है, जिसने इंजीनियरिंग शिक्षा के साथ शोध और नई तकनीक की नींव रखी. बात कंप्यूटर विज्ञान की शुरुआती पढ़ाई से लेकर रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य की रही हो, या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी परियोजनाओं तक, इस संस्थान का नाम जुड़ा रहा है.
इसके साथ ही बीते वर्षों में इसका इनक्यूबेशन केंद्र स्टार्टअप तैयार करने के लिए जाना जाने लगा है. दूसरी तरफ कानपुर शहर की अपनी औद्योगिक पहचान है, चमड़ा, कपड़ा, प्लास्टिक, हौजरी, इंजीनियरिंग और छोटी-बड़ी हजारों इकाइयां यहां चलती हैं.
इनकी समस्याएं तकनीक से जुड़ी हैं, जैसे चमड़ा उद्योग का अपशिष्ट और पानी, कपड़ा इकाइयों की ऊर्जा लागत और छोटे कारखानों की मशीन और गुणवत्ता की दिक्कत. आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे उत्पाद तैयार किए, जिनकी मदद से औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का समाधान हुआ और वहां का उत्पादन बढ़ा.
इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आईआईटी कानपुर की तकनीकों से (इंक्यूबेशन) से औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार मिली. अब दो नवंबर को आईआईटी कानपुर 67 साल का हो जाएगा. संस्थान स्थापना दिवस मना रहा है. इसे लेकर ईटीवी भारत संवाददाता ने जो जमीनी हकीकत परखी, वह आपके सामने प्रस्तुत है:
निदेशक बोले देश में इंजीनियरिंग शिक्षा को पहचान दिलाने में आईआईटी की भूमिका अहम: आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा, आईआईटी कानपुर देश का पहला ऐसा संस्थान है, जहां से पूरे देश को इंजीनियरिंग शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म मिला. आईआईटी कानपुर से ही पूरे देश में कंप्यूटर रिवोल्यूशन सामने आया.
आईआईटी कानपुर में प्रशिक्षण लेने वाले फैकल्टी सदस्य और अन्य शोधार्थियों ने देश की नामचीन कंपनियों की कमान संभाली. आईआईटी कानपुर ने पूरे देश के इंजीनियरिंग संबंधी शिक्षण संस्थानों को सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम से अवगत कराया.
यहां के इंस्ट्रक्टर के पास सारी पॉवर थीं, कि वह छात्रों को पढ़ाने के साथ पेपर तैयार करा सकते हैं. अंकों को देने की पॉवर थी.
वहीं, आईआईटी कानपुर ने जो बड़े इनीशिएटिव लिए हैं, उनमें हम पहली बार कैंपस में पहला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल संचालित करने जा रहे हैं. इसी तरह कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी की स्थापना की गई.
वहीं, बात अगर करें कि कानपुर की तो औद्योगिक इकाइयों को आईआईटी कानपुर से क्या मिला, तो यहां कई ऐसे स्टार्टअप विकसित किए गए हैं, जो कानपुर में औद्योगिक इकाइयों के रूप में संचालित हैं. बिजनेस से जुड़ी 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में 81 इकाइयां इस बात की बानगी हैं, जो कानपुर और आसपास शहरों में संचालित हैं.
उप निदेशक बोले - आईआईटी के करिकुलम को पूरे देश में लागू किया गया: आईआईटी कानपुर के स्थापना दिवस को लेकर उपनिदेशक प्रो.बृजभूषण ने कहा, आईआईटी कानपुर में सालों पहले क्वॉलिटी एजूकेशन की दिशा में कवायद करते हुए जो करिकुलम तैयार किया गया था. वह साइंस स्ट्रीम पर आधारित था. उसमें हमने ह्यूमैनिटीज को शामिल किया.
इसके बाद पूरे देश में उस करिकुलम को लागू किया गया था. अगर कैंपस के छात्रों की बात करें, तो अब आईआईटी कानपुर में पहली बार छात्रों के लिए चार नए छात्रावास बनेंगे, जो पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे.
इसी तरह से आईआईटी कानपुर के फैकल्टी सदस्य को हम विदेश में शोध करने के लिए आदान-प्रदान करने जा रहे हैं. यह व्यवस्था भी पहली बार लागू होगी. इसके साथ-साथ अब आईआईटी कानपुर कैंपस में शोध करने के तरीके को और अधिक एडवांस किया जाएगा.