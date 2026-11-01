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67 साल का हुआ आईआईटी कानपुर, औद्योगिक नगरी को इनक्यूबेशन से दी आर्थिक रफ्तार

आईआईटी कानपुर ने इनक्यूबेशन से दी औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना 1959 में हुई और यह देश के उन पहले तकनीकी संस्थानों में है, जिसने इंजीनियरिंग शिक्षा के साथ शोध और नई तकनीक की नींव रखी. बात कंप्यूटर विज्ञान की शुरुआती पढ़ाई से लेकर रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य की रही हो, या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी परियोजनाओं तक, इस संस्थान का नाम जुड़ा रहा है.

इसके साथ ही बीते वर्षों में इसका इनक्यूबेशन केंद्र स्टार्टअप तैयार करने के लिए जाना जाने लगा है. दूसरी तरफ कानपुर शहर की अपनी औद्योगिक पहचान है, चमड़ा, कपड़ा, प्लास्टिक, हौजरी, इंजीनियरिंग और छोटी-बड़ी हजारों इकाइयां यहां चलती हैं.

आईआईटी कानपुर ने इनक्यूबेशन से दी औद्योगिक नगरी को आर्थिक उड़ान. (ईटीवी भारत) इनकी समस्याएं तकनीक से जुड़ी हैं, जैसे चमड़ा उद्योग का अपशिष्ट और पानी, कपड़ा इकाइयों की ऊर्जा लागत और छोटे कारखानों की मशीन और गुणवत्ता की दिक्कत. आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे उत्पाद तैयार किए, जिनकी मदद से औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का समाधान हुआ और वहां का उत्पादन बढ़ा. आईआईटी कानपुर ने इनक्यूबेशन से दी औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार. (ईटीवी भारत) आईआईटी कानपुर ने इनक्यूबेशन से दी औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार. (मीडिया सेल आईआईटी कानपुर) 67 साल के आईआईटी कानपुर ने अब तक किया कमाल. (ईटीवी भारत) इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आईआईटी कानपुर की तकनीकों से (इंक्यूबेशन) से औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार मिली. अब दो नवंबर को आईआईटी कानपुर 67 साल का हो जाएगा. संस्थान स्थापना दिवस मना रहा है. इसे लेकर ईटीवी भारत संवाददाता ने जो जमीनी हकीकत परखी, वह आपके सामने प्रस्तुत है: आईआईटी कानपुर ने इनक्यूबेशन से दी औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार. (मीडिया सेल आईआईटी कानपुर) 67 साल के आईआईटी कानपुर ने अब तक किया कमाल. (ईटीवी भारत) 67 साल के आईआईटी कानपुर ने अब तक किया कमाल. (ईटीवी भारत) निदेशक बोले देश में इंजीनियरिंग शिक्षा को पहचान दिलाने में आईआईटी की भूमिका अहम: आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा, आईआईटी कानपुर देश का पहला ऐसा संस्थान है, जहां से पूरे देश को इंजीनियरिंग शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म मिला. आईआईटी कानपुर से ही पूरे देश में कंप्यूटर रिवोल्यूशन सामने आया. आईआईटी कानपुर ने इनक्यूबेशन से दी औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार. (ईटीवी भारत) आईआईटी कानपुर ने इनक्यूबेशन से दी औद्योगिक नगरी को आर्थिक रफ्तार. (मीडिया सेल आईआईटी कानपुर) 67 साल के आईआईटी कानपुर ने अब तक किया कमाल. (ईटीवी भारत) आईआईटी कानपुर में प्रशिक्षण लेने वाले फैकल्टी सदस्य और अन्य शोधार्थियों ने देश की नामचीन कंपनियों की कमान संभाली. आईआईटी कानपुर ने पूरे देश के इंजीनियरिंग संबंधी शिक्षण संस्थानों को सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम से अवगत कराया. 67 साल के आईआईटी कानपुर ने अब तक किया कमाल. (ईटीवी भारत) 67 साल के आईआईटी कानपुर ने अब तक किया कमाल. (ईटीवी भारत)