बेसिक स्कूलों के छात्रों सीखेंगे AI और कोडिंग; बनारस के टीचर्स को IIT कानपुर में मिली ट्रेनिंग
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत डायट सारनाथ में प्रशिक्षण दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 24, 2026 at 7:57 AM IST
वाराणसी: बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर और राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIEMAT) प्रयागराज में विशेष प्रशिक्षण दिया गया.
प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर ने वाराणसी के अन्य शिक्षकों को IFPD के माध्यम से AI, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर की अन्य विधाओं जैसे गूगल फॉर्म, OLABS-सिमुलेशन, PhET-सिमुलेशन, गूगल नोटबुक एलएम, दीक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया.
इस ट्रेनिंग का सार्थक उपयोग करते हुए डिजिटल शिक्षण योजना अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया. सरकार बेसिक स्कूलों के बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बना रही है, जिससे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में दक्ष हो सकें.
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत डायट, सारनाथ वाराणसी में जनपद के सभी विकास खंडों में स्थित पीएम श्री विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आईसीटी आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था.
यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के प्रावधानों के अनुरूप डिजिटल, समावेशी एवं कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि अब तक 700 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.
मास्टर ट्रेनर वरुण चतुर्वेदी और नीलम राय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को आईएफपीडी, एआई जैमिनी, चैटजीपीटी, नोटबुक एलएम, दीक्षा ऐप, सिमुलेशन पोर्टल- ओ-लैब (OLab), PhET, Simpop जैसे आधुनिक माध्यमों और आईसीटी उपकरणों के प्रभावी संचालन, शैक्षणिक उपयोग का विस्तृत और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया है.
शिक्षकों को यह भी बताया जा रहा है कि तकनीक के माध्यम से कक्षा शिक्षण को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण एवं परिणामोन्मुख कैसे बनाया जाए.
उन्होंने बताया कि डिजिटल साक्षरता के पाठ्यक्रम को विज्ञान की पुस्तक में जोड़ा गया है. इसलिए विज्ञान के शिक्षकों को और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को कंप्यूटर में निपुण बनाने के लिए उनको डिजिटल जानकारी प्रदान करना जरूरी है, ताकि वह इन सभी कोडिंग कार्यक्रम को बच्चों तक अच्छे से पहुंचाए.
यह भी पढ़ें: नमो भारत कॉरिडोर का धमाकेदार आगाज़: पहले ही दिन 1 लाख यात्रियों ने किया सफर, बना नया रिकॉर्ड