IIT KANPUR में पहली बार होगा फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट, 3 फरवरी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख
आईआईटी कानपुर के निदेशक मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 6:25 PM IST
कानपुर : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT KANPUR) का शतरंज क्लब आगामी सात फरवरी 2026 से पहला फिडे-रेटेड ओपन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है. आईआईटी कानपुर परिसर में एक आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाला शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं.
आईआईटी कानपुर के निदेशक मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है, उतना ही खेल भी. आईआईटी कानपुर में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें छात्र-छात्राएं हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं.
नौ राउंड स्विस सिस्टम प्रारूप में कराई जाएगी प्रतियोगिता : आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों का दावा है कि ऐसा आयोजन आईआईटी कानपुर में पहली बार होगा. इस टूर्नामेंट को कराने के लिए योगा हॉल, न्यू स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का स्थान चयनित किया गया है, जहां सुबह नौ बजे से प्रतियोगिताएं होंगी. सभी प्रतियोगिताओं को नौ राउंड स्विस सिस्टम प्रारूप में कराया जाएगा, जिसमें समय नियंत्रण 10 मिनट, साथ ही प्रति चाल पांच सेकेंड की वृद्धि रहेगी. जो फिडे के नियमों के अनुरूप है.
दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित : प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि इस टूर्नामेंट में कुल दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है, जो विभिन्न श्रेणियों के प्रतिभागियों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है. विजेता को 40 हजार रुपये का पुरस्कार, द्वितीय स्थान को 25 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान को भी 15 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी. नकद पुरस्कार 20वें स्थान तक देने की योजना बनी है.
विशेष पुरस्कार भी निर्धारित किए गए : प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ वयोवृद्ध (50+), श्रेष्ठ महिला, तथा विभिन्न रेटिंग श्रेणियों (1600–1799, 1400–1599 और अनरेटेड) के लिए विशेष पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, परिसर की प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु “श्रेष्ठ आईआईटी कानपुर खिलाड़ी” के लिए शीर्ष तीन खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. यह टूर्नामेंट युवा शतरंज खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष ध्यान देता है, जिसमें अंडर-8, अंडर-10, अंडर-12, अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्गों में शीर्ष तीन खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी.
पंजीकरण की अंतिम तिथि तीन फरवरी : इस टूर्नामेंट के पंजीकरण की अंतिम तिथि तीन फरवरी 2026 है. इच्छुक प्रतिभागी कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत विवरणिका, पंजीकरण लिंक एवं सहायक दस्तावेजों के लिए आयोजन सामग्री में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं. इसके लिए सामान्य प्रवेश शुल्क एक हजार रुपये रखा गया है, जबकि आईआईटी कानपुर के छात्रों और समुदाय के सदस्यों के लिए रियायती शुल्क 800 रुपये निर्धारित है.
वहीं, ग्रैंडमास्टर्स, महिला ग्रैंडमास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स और महिला इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है. इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों के पास 2025–26 सत्र के लिए वैध अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) का पंजीकरण होना अनिवार्य है. उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश शतरंज खेल संघ (यूपीसीएसए) का वैध पंजीकरण भी जरूरी है.
