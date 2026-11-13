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आईआईटी कानपुर को मिलेगा पहला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, ज़रूरत के सभी उपकरण भी बनेंगे

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी कानपुर में अब बहुत जल्द सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन शुरू होगा. अस्पताल को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अस्पताल में जो डॉक्टर्स नियुक्त होंगे, उन्हें फैकल्टी के तौर पर काम करना होगा.

वहीं, आईआईटी कानपुर के फैकल्टी सदस्य और डॉक्टर्स मिलकर मरीजों के लिए जहां उपयोगी उपकरणों को तैयार करेंगे. उसके साथ ही मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की दिशा में भी कवायद होगी.

इस पूरे मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया, देशभर के सभी आईआईटी में आईआईटी कानपुर पहला ऐसा आईआईटी है, जहां सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन शुरू होगा.

उन्होंने कहा, इस अस्पताल के साथ ही कैंपस में छात्रों को पहली बार चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रमों को पढ़ने का मौका मिलेगा. कानपुर की 50 लाख की आबादी को एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मिलने से काफी हद तक अन्य अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा. उन्होंने कहा साल 2027 से अस्पताल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा.

आईआईटी कानपुर को मिलेगा पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल. (ETV Bharat)

10 से 15 जिलों के लाखों मरीजों को आराम, जीटी रोड से होगी सीधी कनेक्टिविटी: शहर में आईआईटी कानपुर के अंदर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का शुरू होने से जहां कानपुर व आसपास 10 से 15 जिलों के लाखों मरीजों को बहुत फायदा होगा. वहीं, आईआईटी कानपुर के परिसर के जीटी रोड पर होने के चलते कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा सहित अन्य जिलों से भी मरीज़ सीधे आईआईटी कानपुर कैंपस पहुंच सकेंगे. सबसे खास बात ये भी है, कैंपस के अंदर अस्पताल होने से आईआईटी के पांच हजार से अधिक छात्रों को ज़रूरत पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी.