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IIT कानपुर बनाएगा भारत का पहला सन सिम्युलेटर, जानिए क्या होगा खास

कानपुर: आईआईटी कानपुर ने बेंगलुरु स्थित नेक्स पीवी एनर्जी सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता आईआईटी कानपुर के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पार्क फाउंडेशन (टेक्नोपार्क) की सदस्य कंपनी इनवेरिएंस आटोमेशन की मदद से संभव हो सका है. इसके तहत कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक (सीपीवी) सिस्टम के लिए भारत का पहला सन सिम्युलेटर विकसित किया जाएगा.

इस सुविधा के जरिए देश में ही उत्पादन के अंतिम चरण में सीपीवी मॉड्यूल की जांच और उनकी क्षमता का आकलन किया जा सकेगा. फिलहाल देश में इस तरह की सुविधा अभी मौजूद नहीं है. इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी कानपुर के सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर आशीष गर्ग और उनकी टीम कर रही है.

यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को प्रयोगशाला से बड़े स्तर पर उत्पादन तक ले जाने के लिए संस्थान के शोध प्रयासों का हिस्सा है. साथ ही, यह टेक्नोपार्क, आईआईटी कानपुर के उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है.



देश ने तय किया 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य, उसे हासिल करना एक चुनौती: इस मामले को लकेर आईआईटी कानपुर के सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर आशीष गर्ग ने कहा, देश के 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज की तुलना में बहुत बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा को अपनाना होगा.

इसके लिए सौर ऊर्जा से जुड़ी पूरी प्रक्रिया में देश के भीतर जरूरी क्षमता विकसित करनी होगी. इस पूरी प्रक्रिया में परीक्षण सुविधाएं भी महत्वपूर्ण हैं. किसी तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए यह जरूरी है कि उसकी सही तरीके से जांच और माप की जा सके.

सीपीवी मॉड्यूल सामान्य सौर पैनलों से अलग तरीके से काम करते हैं. इसलिए भारत का पहला सीपीवी सिम्युलेटर तैयार करना आईआईटी कानपुर के उस शोध का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य नई तकनीक को प्रयोगशाला से बाहर वास्तविक जीवन तक ले जाना है.



सीपीवी सिस्टम है बेहद कारगर: आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आशीष गर्ग ने बताया सीपीवी सिस्टम में लेंस की मदद से सूर्य की रोशनी को छोटे और अधिक क्षमता वाली सेलों पर केंद्रित किया जाता है. इन सेलों में अर्धचालक की कई परतें एक के ऊपर एक होती हैं. हर परत सूर्य के प्रकाश के अलग-अलग हिस्से को ग्रहण करती है. ये सेल पैनल के केवल लगभग 0.1 प्रतिशत हिस्से में होते हैं, जिससे सामान्य सौर पैनलों की तुलना में सेलों के लिए जरूरी जगह 99 प्रतिशत कम हो जाती है.



देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 168 गीगावॉट को पार कर गई है, लेकिन देश में सोलर सेल्स का उत्पादन अभी भी मॉड्यूल की तुलना में बहुत कम है और अब सौर सेल के लिए अनिवार्य प्रावधान लागू होने के बाद यह अंतर सौर ऊर्जा के विस्तार को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है.