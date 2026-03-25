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IIT कानपुर में सुसाइड रोकने का फुलप्रूफ प्लान; पंखों में लगेगी स्प्रिंग लोडेड डिवाइस, हटेंगी पाइप्स

IIT कानपुर में छात्रावास की छतों व कमरों के पर्दों से हटाए जाएंगे पाइप. कपड़े सुखाने के लिए नॉयलान की डोरी बंधेगी.

IIT कानपुर में सुसाइड रोकने का फुलप्रूफ प्लान.
IIT कानपुर में सुसाइड रोकने का फुलप्रूफ प्लान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 12:45 PM IST

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कानपुर: IIT कानपुर में पिछले 3 साल में सुसाइड के 10 मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में IIT प्रशासन ने आत्महत्याएं रोकने के लिए कुछ खास प्रावधान लागू करने की पहल की है. यह कदम न सिर्फ छात्रों के सुसाइड अटेंम्प्ट को फेल करेगा, बल्कि उन्हें बचाकर पॉजिटीव सोचने का मौका भी देगा.

IIT कानपुर के डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर प्रो. प्रतीक सेन ने बताया कि अब छात्र और फैकल्टी सदस्य सुसाइड जैसे कदम न उठा सकें, इसके लिए छात्रावास और अन्य कक्षों में जो पंखे लगे हैं, उनमें स्प्रिंग लोडेड डिवाइस लगाने का फैसला किया गया है.

यह डिवाइस ऐसी होगी कि अगर छात्र किसी कारण से आत्महत्या करने के लिए सोचते भी हैं, तो पंखा ही नीचे गिर जाएगा. इससे छात्र का सुसाइड वाला फैसला फ्लॉप हो जाएगा और फिर उन्हें फैसले को बदलने की प्रेरणा भी मिलेगी.

इसी तरह छात्रों के कमरों के अंदर जो पर्दे लगे होते हैं, उनमें लगे पाइप और छतों पर मौजूद सभी तरह के पाइप भी हटाए जाएंगे. छात्र अब कपड़े सुखाने के लिए अब नॉयलान की डोरी का विकल्प लेंगे. बहुत जल्द इन फैसलों को अमल में लाने की तैयारी है. संस्थान के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों की मुहर लग चुकी है.

आत्महत्या मामलों की कमेटी के सुझाव: इस तरह के फैसलों को लेकर कुछ दिनों पहले आत्महत्या मामले में गठित कमेटी के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए थे. इनमें पंखों में स्प्रिंग लोडेड डिवाइस को इंस्टाल करना और पाइपों को हटाना शामिल था.

अब इन फैसलों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कराने की तैयारी है. वहीं, इन फैसलों को लेकर पुष्टि IIT कानपुर के डीन आफ स्टूडेंट अफेयर प्रो.प्रतीक सेन ने की है. उन्होंने बताया IIT कानपुर कैंपस में कुल 15 हॉस्टल हैं. इनमें 9 हजार से अधिक छात्र रह रहे हैं.

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