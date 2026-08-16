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कानपुर IIT के छात्रों ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा; सरसैया घाट से गंगाजल लेकर पैदल निकले, भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक

कानपुर IIT के छात्रों ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा ( Photo credit: )

कानपुर : श्रावण मास के पावन अवसर पर आईआईटी कानपुर के छात्रों और प्रोफेसरों ने रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली. छात्रों ने सरसैया घाट से गंगाजल लेकर आनंदेश्वर महादेव मंदिर तक पदयात्रा की और परमट में विधिवत भगवान शिव का जलाभिषेक किया. कानपुर IIT के छात्रों ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा (Video credit:) आईआईटी कानपुर के प्रो. नचिकेता तिवारी ने आईआईटियंस के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें इस यात्रा को निरंतर बेहतर स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने सुझाव दिया भविष्य में इस पहल को केवल कांवड़ यात्रा तक सीमित न रखते हुए जल संरक्षण और जल जागरूकता से जुड़े एक व्यापक “जल अभियान” के रूप में विकसित किया जा सकता है. इस मौके पर कानपुर आईआईटी से प्रो.अखिलेश विरमानी, प्रो.नचिकेता तिवारी तथा अदिति सक्सेना, आयुषी ओझा अन्य छात्र शामिल रहे. छात्र शिवम त्रिवेदी ने कहा कि आईआईटियंस की कांवड़ यात्रा समाज को यह संदेश देती है कि मौजूदा समय में युवा पीढ़ी, खासकर जेन-जी और जेन-अल्फा केवल सोशल मीडिया से परिभाषित नहीं होती. यह पीढ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ही अपनी संस्कृति, परंपरा, मां गंगा, भगवान शिव और सामाजिक जिम्मेदारी से भी गहराई से जुड़ी हुई है.