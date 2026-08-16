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कानपुर IIT के छात्रों ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा; सरसैया घाट से गंगाजल लेकर पैदल निकले, भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक

आईआईटी कानपुर के प्रो. नचिकेता तिवारी ने इस यात्रा को निरंतर बेहतर स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.

कानपुर IIT के छात्रों ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा
कानपुर IIT के छात्रों ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा (Photo credit:)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:20 PM IST

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कानपुर : श्रावण मास के पावन अवसर पर आईआईटी कानपुर के छात्रों और प्रोफेसरों ने रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली. छात्रों ने सरसैया घाट से गंगाजल लेकर आनंदेश्वर महादेव मंदिर तक पदयात्रा की और परमट में विधिवत भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

कानपुर IIT के छात्रों ने निकाली भव्य कांवड़ यात्रा (Video credit:)

आईआईटी कानपुर के प्रो. नचिकेता तिवारी ने आईआईटियंस के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें इस यात्रा को निरंतर बेहतर स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने सुझाव दिया भविष्य में इस पहल को केवल कांवड़ यात्रा तक सीमित न रखते हुए जल संरक्षण और जल जागरूकता से जुड़े एक व्यापक “जल अभियान” के रूप में विकसित किया जा सकता है. इस मौके पर कानपुर आईआईटी से प्रो.अखिलेश विरमानी, प्रो.नचिकेता तिवारी तथा अदिति सक्सेना, आयुषी ओझा अन्य छात्र शामिल रहे.

छात्र शिवम त्रिवेदी ने कहा कि आईआईटियंस की कांवड़ यात्रा समाज को यह संदेश देती है कि मौजूदा समय में युवा पीढ़ी, खासकर जेन-जी और जेन-अल्फा केवल सोशल मीडिया से परिभाषित नहीं होती. यह पीढ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ही अपनी संस्कृति, परंपरा, मां गंगा, भगवान शिव और सामाजिक जिम्मेदारी से भी गहराई से जुड़ी हुई है.

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन, सेवाभाव, जल-संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक चेतना की यात्रा है, जो समाज को जोड़ने और सकारात्मक युवा ऊर्जा को पहचानने का संदेश देती है.


इस मौके पर अवध बिहारी मिश्र ने मां गंगा के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य छात्रों संग साझा किए. यात्रा में आईआईटी कानपुर के छात्रों ने अनुशासित रूप से भाग लिया और कांवड़ में गंगाजल लेकर आनंदेश्वर मंदिर, परमट तक पहुंचे. इस दौरान रास्ते भर छात्रों ने "बोल बम" के नारे भी लगाए.

मंदिर में जलाभिषेक के बाद महंत बालयोगी अरुण पुरी चैतन्य जी महाराज ने छात्रों को आशीर्वाद दिया और उनके इस प्रयास की सराहना की. कार्यक्रम का समापन भक्तिमय मंत्रोच्चार एवं भजन-कीर्तन के संग हुआ.

पिछले साल भी निकली थी कांवड़ यात्रा : आयोजकों का कहना था कि पिछले साल भी छात्रों की ओर से कांवड़ यात्रा निकाली गई थी. उसी तर्ज पर इस साल भी छात्रों ने कांवड़ यात्रा में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया.

यह भी पढ़ें : पहली बार कानपुर आईआईटी के शोध छात्र बने कांवड़िए, भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक

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