आईआईटी कानपुर में सुसाइड रोकने की पहल, अब काउंसलर छात्रों का दुख-दर्द जानेंगे, डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे
आईआईटी कानपुर में पिछले दो सालों में आठ मौतें हुई, कैंपस में पहली बार सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग स्टेबलिशमेंट सेंटर खुला.
कानपुर: पिछले दो सालों में आईआईटी कानपुर कैंपस में आठ छात्रों समेत शोध फैकल्टी सदस्य ने आत्महत्या करके सभी को चौंका दिया. अब संस्थान में आत्महत्या जैसे गंभीर कदम न उठे, इसके लिए मनोचिकित्सक व काउंसलर्स डोर टू डोर संपर्क करेंगे. संस्थान के सभी छात्रों, फैकल्टी सदस्यों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हाल, क्लासरूम, डिपार्टमेंट समेत अन्य स्थलों तक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम, स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम होंगे.
आईआईटी कानपुर में पिछले 20 से अधिक वर्षों से बतौर मनोचिकित्सक जुड़े डॉ. आलोक बाजपेई ने बताया, इसी साल संस्थान में छात्रों की बेहतरी के लिए सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग स्टेबलिश सेंटर भी खुल चुका है. अब हमारा पूरा फोकस है, हम आगामी छह माह से लेकर एक साल के अंदर तक सभी छात्रों तक पहुंचेंगे और उनकी हर परेशानी को दूर करेंगे. इसके लिए बाकायदा उनका डाटा तैयार होगा. वह हमारी बातों से कितना सहमत हैं, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा.
चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान: आईआईटी कानपुर के मनोचिकित्सक डॉ. आलोक बाजपेई ने कहा, छात्रों की बाधाओं को दूर करने के लिए अब तो संस्थान ने इस साल से सप्लीमेंट्री एग्जाम शुरू करा दिए है. छात्रों की मांग पर ही ये परीक्षाएं आयोजित होंगी. इनमें अगर छात्र उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे पास मान लिया जाएगा. यानी, वह बिलो एवरेज कैटेगरी से ऊपर आ जाएगा. इसी तरह छात्रों को किसी तरह की परेशानी होने पर उन्हें स्पेशल एग्जाम के लिए मौका दिया जाता है. सेमेस्टर ड्रॉप का विकल्प रहता है. प्रोफेसर्स उनकी मदद करते हैं. आईआईटी कानपुर के सीनियर्स भी छात्रों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
केवल पढ़ाई ही नहीं, आत्महत्या की कई वजहें हैं: डॉ. आलोक बाजपेई ने कहा, आईआईटी कानपुर के अंदर छात्रों के आत्महत्या करने की केवल एक वजह नहीं हो सकती. कई वजहें होती हैं. सबसे बड़ी दिक्कत है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो. इससे छात्र जरा सा परेशान होने पर सीधे आत्महत्या करने के लिए सोचने लगते हैं. डॉ. आलोक ने कहा, कभी रिलेशनशिप के मामले होते हैं. कभी परिवार का बहुत अधिक दबाव छात्रों पर होता है. इन स्थितियों में सबसे जरूरी है, कि हम उन्हें बताएं हैं वह मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ हैं.
दो साल में आठ छात्रों ने सुसाइड किया: बता दें कि IIT में पिछले दो साल में आठ छात्रों ने सुसाइड किया है. साल 2025 में IIT कानपुर कैंपस के अंदर अब तक तीन छात्रों व एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सुसाइड किया था. दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक तीन छात्रों ने आत्महत्या की थी. इन आत्महत्याओं के पीछे अन्य छात्र दबी जुबान में पढ़ाई का तनाव बताते हैं.
