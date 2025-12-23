IIT कानपुर में छात्रों की बनी डिजिटल आईडी; विजिटर्स को भी QR कोड से मिलेगी कैंपस में एंट्री
Published : December 23, 2025 at 11:23 AM IST
कानपुर: IIT कानपुर के छात्रों की डिजिटल आईडी तैयार की गई है. संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों और फैकल्टी की डिजिटल आईडी तैयार करा दी है. इतना ही नहीं, अब विजिटर्स को भी QR कोड से ही कैंपस में प्रवेश मिल सकेगा. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल आईडी बनने से छात्रों का पूरा रिकॉर्ड संस्थान के पास हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा.
IIT कानपुर के उप निदेशक प्रो. बृजभूषण ने बताया कि IIT कानपुर में हम व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं. पिछले दिनों हुई बैठकों के बाद जो फैसले लिए गए हैं, उनमें अब छात्रों और फैकल्टी को डिजिटल आईडी दी जा रही है. यह कदम उनकी बेहतरी के लिए उठाया गया है. वहीं, विजिटर्स के लिए भी QR कोड स्कैनिंग की व्यवस्था की जा रही है.
आईडी में रिकॉर्ड रहेगा ब्यौरा: प्रो. बृजभूषण ने बताया कि डिजिटल आईडी में आईआईटीयंस अपनी सभी गतिविधियों का भी ब्योरा दे सकेंगे. संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मियों के आईडी कार्ड पर क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा. इसमें संबंधित कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड रहेगा. उन्होंने बताया कि हम पूरे कैंपस को एक डिजिटल फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं.
विजिटर्स के लिए क्यू कोड से एंट्री: IIT कानपुर कैंपस में अंदर जाने के लिए अभी तक जो विजिटर बाहर से आते थे, उन्हें मेन गेट पर पूरा रिकॉर्ड दर्ज करना होता था. इसके बाद उनके लिए एक स्लिप जारी की जाती थी. स्लिप में लिखे एड्रेस पर ही विजिटर को जाना अलाउ होता था.
उन्हें किसी और विभाग में जाना हो, तो वहीं प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी. अब IIT कानपुर कैंपस के अंदर इस झंझट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. विजिटर्स के लिए IIT कानपुर ने QR कोड की व्यवस्था कर दी है.
संस्थान के वेबसाइट पर ही विजिटर्स को यूआरएल मिल जाएगा. इस पर विजिटर अपना पूरा ब्योरा दर्ज करेंगे. इसके बाद मेन गेट पर पहुंचते ही वह क्यूआर कोड से इसकी पूरी डिटेल को स्कैन कराकर प्रवेश ले सकेंगे.
