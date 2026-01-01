ETV Bharat / state

आईआईटी कानपुर के छात्र ने जान क्यों दी?, वजह जानने में जुटी टीम, टीचरों-मित्रों से करेगी संवाद

कानपुर: आईआईटी कानपुर कैम्पस में सोमवार को जान देने वाले बीटेक छात्र जय सिंह मीना के मामले में अब आईआईटी कानपुर की ओर से तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है. जीएसवीएम मेडिकल कालेज के मनोरोग विभाग के अध्यक्ष डा.धनंजय चौधरी के नेतृत्व में जांच टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर आईआईटी प्रबंधन को सौंपेगी. समिति के सदस्य इस मामले में छात्र के अकादमिक स्तर की जानकारी जुटाने के साथ उसके मित्रों, सहपाठी, परिवार के सदस्यों व शिक्षकों से भी सीधा संवाद करेंगे.





टीम ने शुरू की जांच: सदस्यों ने बुधवार से ही जांच शुरू भी कर दी है. वहीं, इस मामले पर आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रो.ब्रजभूषण का कहना है अगर परिवार की ओर से किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो आईआईटी प्रबंधन उसको अलग से संज्ञान लेगा.





कैसा तक जय का अकादमिक प्रदर्शन: आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों का कहना था कि जय का अकादमिक प्रदर्शन औसत स्तर का था. अगर जय की डिग्री तय समय यानी चार साल में पूरी हो जाती तो उसे आईआईटी कानपुर के कैंपस प्लेसमेंट में भी प्रतिभाग करने का मौका मिल सकता था. हालांकि, जय की ओर से कभी किसी तरह की कोई शिकायत काउंसिलिंग सेल के पास भी नहीं पहुंची. वहीं, इस मामले पर कानपुर पहुंचे जय के परिजनों का कहना था वह पढ़ाई के तनाव में आकर अपनी जान नहीं दे सकता. उसने किसी के दबाव में आकर ही जान दी. इस संबंध में परिजनों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र फिलहाल आईआईटी प्रबंधन को नहीं दिया गया.

