IIT कानपुर का कमाल: AI तकनीक से बनाया 'BIO GLASS' कृत्रिम हाथ, अब दिव्यांग भी जी सकेंगे नॉर्मल ज़िंदगी
आम इंसान के हाथों की तरह ही दिखता है कृत्रिम हाथ, आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ बोले 2 साल की वारंटी भी मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 4:20 PM IST
कानपुर: पूरी दुनिया की आबादी में 16 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने एक हाथ किसी वजह से खो दिए हैं. हालांकि, वह अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह व्यतीत जरूर करते हैं. लेकिन, उन्हें सामान्य लोगों की अपेक्षा तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे लोगों की मदद के लिए आईआईटी कानपुर के स्पेशलिस्ट ने एक ऐसा कृत्रिम हाथ तैयार कर दिया है, जो उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा. आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में इंक्यूबेट स्टार्टअप लाइफ एंड लिम्ब की ओर से यह Artificial Hand बनाया गया है.
लाइफ एंड लिम्ब से दिव्यांशी शर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी की ओर से इसके 2 वर्जन बनाए गए हैं. पहला वर्जन बायो ग्लास है, जिसमें 12 अलग-अलग वैरिएंट मौजूद हैं. यानी, कोई इंसान जिस तरह अपने हाथ को कई दिशाओं में घुमा सकता है, दैनिक जीवन के कार्यों में हाथों की उपयोगिता को ले सकता है, ठीक वैसे ही मदद इस आर्टिफिशियल हैंड से मिल जाती है.
दिव्यांशी ने बताया, इसमें AI तकनीक का प्रयोग होने से कई एडवांस फीचर भी हैं. जिनका उपयोग किया जा सकता है. वहीं, इसकी कीमत को लेकर कहा कि बायो ग्लास वर्जन 65 हजार रुपये का है, जिसमें 2 सालों की वारंटी भी मिलती है. जो स्पेशल वर्जन है उसकी अधिकतम कीमत 5 लाख रुपये तक है. IIT के इस स्टार्टअप को पेटेंट भी मिल चुका है.
आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि कुछ दिनों पहले कैंपस में हुए 2 दिवसीय स्टार्टअप सम्मेलन अभिव्यक्ति में लाइफ एंड लिम्ब के कृत्रिम हाथ को बहुत अधिक सराहा गया. देश के कई शहरों में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं. ये हाथ एक तरह से चार्जेबल डिवाइस की तरह काम करते हैं.
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