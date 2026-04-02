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IIT कानपुर का कमाल: AI तकनीक से बनाया 'BIO GLASS' कृत्रिम हाथ, अब दिव्यांग भी जी सकेंगे नॉर्मल ज़िंदगी

आईआईटी कानपुर की छात्रा ने बनाया कृत्रिम हाथ. ( Photo Credit; ETV Bharat )