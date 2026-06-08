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JEE एडवांस पास छात्रों के लिए खुशखबरी: IIT कानपुर ने शुरू की जोसा काउंसलिंग हेल्प डेस्क

कानपुर: आईआईटी कानपुर ने JEE एडवांस पास करने वाले छात्रों की मदद के लिए जोसा काउंसलिंग हेल्प डेस्क 2026 की शुरुआत की है. इस पहल को संस्थान के अकादमिक एवं करियर परिषद की ओर से चलाया जा रहा है. इसका मकसद छात्रों को सही जानकारी देना है, ताकि वे बिना किसी उलझन और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कॉलेज और करियर से जुड़ा अहम फैसला ले सकें.

जानकारी के मुताबिक, इस हेल्प डेस्क को एक आधिकारिक वाट्सएप कम्युनिटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो JEE एडवांस 2026 के रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद शुरू किया गया था. इसके जरिए छात्र-छात्राओं को आईआईटी कानपुर के विभिन्न विभागों के वर्तमान छात्रों से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जहां से उन्हें सभी मार्गदर्शन और प्रामाणिक जानकारी मिल रही है.

इस कम्युनिटी में विभाग- विशिष्ट डाउट ग्रुप, सामान्य चर्चा ग्रुप और महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समर्पित घोषणा ग्रुप शामिल हैं, ताकि छात्र-छात्राओं को काउंसलिंग अवधि के दौरान समय पर और सटीक मार्गदर्शन मिल सके. इस पहल को लेकर अकादमिक एवं करियर परिषद के महासचिव (स्नातक) अद्वैत पांडे ने कहा कि जोसा हेल्प डेस्क नए छात्र-छात्राओं को ईमानदार और प्रत्यक्ष अनुभव-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हम चाहते हैं प्रत्येक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक भविष्य को लेकर आत्मविश्वासपूर्ण और सुविचारित फैसले ले सकें.

इन बिंदुओं का भी रखना होगा ध्यान