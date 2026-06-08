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JEE एडवांस पास छात्रों के लिए खुशखबरी: IIT कानपुर ने शुरू की जोसा काउंसलिंग हेल्प डेस्क

9 जून को होगा ओपेन हाउस का आयोजन, छात्र अपनी समस्याओं को कर सकेंगे साझा

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IIT कानपुर ने शुरू किया जोसा काउंसलिंग हेल्प डेस्क (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 6:49 PM IST

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कानपुर: आईआईटी कानपुर ने JEE एडवांस पास करने वाले छात्रों की मदद के लिए जोसा काउंसलिंग हेल्प डेस्क 2026 की शुरुआत की है. इस पहल को संस्थान के अकादमिक एवं करियर परिषद की ओर से चलाया जा रहा है. इसका मकसद छात्रों को सही जानकारी देना है, ताकि वे बिना किसी उलझन और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कॉलेज और करियर से जुड़ा अहम फैसला ले सकें.

जानकारी के मुताबिक, इस हेल्प डेस्क को एक आधिकारिक वाट्सएप कम्युनिटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो JEE एडवांस 2026 के रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद शुरू किया गया था. इसके जरिए छात्र-छात्राओं को आईआईटी कानपुर के विभिन्न विभागों के वर्तमान छात्रों से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जहां से उन्हें सभी मार्गदर्शन और प्रामाणिक जानकारी मिल रही है.

इस कम्युनिटी में विभाग- विशिष्ट डाउट ग्रुप, सामान्य चर्चा ग्रुप और महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समर्पित घोषणा ग्रुप शामिल हैं, ताकि छात्र-छात्राओं को काउंसलिंग अवधि के दौरान समय पर और सटीक मार्गदर्शन मिल सके. इस पहल को लेकर अकादमिक एवं करियर परिषद के महासचिव (स्नातक) अद्वैत पांडे ने कहा कि जोसा हेल्प डेस्क नए छात्र-छात्राओं को ईमानदार और प्रत्यक्ष अनुभव-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हम चाहते हैं प्रत्येक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक भविष्य को लेकर आत्मविश्वासपूर्ण और सुविचारित फैसले ले सकें.

इन बिंदुओं का भी रखना होगा ध्यान

  • जोसा काउंसलिंग के दौरान शाखा (ब्रांच) चयन एवं वरीयता क्रम निर्धारण
  • वर्तमान छात्रों द्वारा व्यक्तिगत एवं विभाग-विशिष्ट मार्गदर्शन
  • आईआईटी कानपुर में शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं अकादमिक फ्लेक्सिबिलिटी
  • प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, अनुसंधान अवसर एवं उच्च शिक्षा के विकल्प
  • छात्र क्लब, उत्सव, छात्रावास जीवन एवं परिसर सुविधाएं

11 जून तक च्वाइस फीलिंग की प्रक्रिया रहेगी जारी

जोसा 2026 की रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फीलिंग की प्रक्रिया 11 जून 2026 तक जारी रहेगी, जिसके बाद मॉक सीट आवंटन और सीट आवंटन के विभिन्न चरण आयोजित किए जाएंगे. हेल्प डेस्क काउंसलिंग प्रक्रिया की अवधि के दौरान सक्रिय रहेगा. आगामी जुलाई के मध्य तक सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी होने तक अभ्यर्थियों को निरंतर सहायता प्रदान करेगा. अकादमिक एवं करियर परिषद आईआईटी कानपुर की प्रमुख छात्र संस्था है, जो शैक्षणिक सहायता, करियर विकास और छात्र कल्याण से संबंधित कार्यों का संचालन करती है. छात्र समुदाय, संकाय सदस्यों और प्रशासन के साथ मिलकर परिषद सालभर में मेंटरशिप कार्यक्रम, शैक्षणिक सहायता सत्र और परामर्श संबंधी पहल संचालित करती है.

जोसा की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं जानकारी

अकादमिक एवं करियर परिषद के महासचिव (स्नातक) अद्वैत पांडे ने कहा कि छात्र-छात्राएं प्रवेश से लेकर अन्य सभी जानकारियां जोसा की आधिकारिक वेबसाइट- jossa.nic.in से ले सकते हैं. जोसा की ओर से 9 जून को होने वाले ओपन हाउस कार्यक्रम में भी छात्रों को शामिल होने का मौका मिलेगा.


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