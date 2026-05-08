सिर्फ नजर नहीं, नजरिया भी बदलेगा IIT का नया अविष्कार, आंखों की सुरक्षा के साथ कानों तक आवाज पहुंचाएगा यह 'स्मार्ट ग्लास'
बहरेपन से पीड़ित मरीजों के लिए वरदान है ये चश्मा, एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक बैट्री बैकअप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 2:30 PM IST
कानपुर: अक्सर आंखों की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर चश्मा पहनने की सलाह देते हैं, ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रह सकें, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे चश्मे के बारे में सुना है जो न केवल आंखों का ख्याल रखे, बल्कि आपके कानों तक आवाज भी पहुंचाए? हो सकता है नहीं सुना होगा. हालांकि अब यह कल्पना नहीं है. इसे IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने हकीकत में बदल दिया है. उन्होंने एक ऐसा अनोखा 'स्मार्ट ग्लास' तैयार किया है जो तकनीक और सुरक्षा का बेजोड़ संगम है.
दरअसल, संस्थान के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब में करीब दो साल पहले इंक्यूबेट हुए स्टार्टअप केशम इनोवेशन की ओर से पहली बार एक ऐसा स्मार्ट ग्लास बनाया है, जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी बहरेपन की समस्या से जूझने वाले मरीजों के लिए वरदान बन गया है. स्टार्टअप के संस्थापक प्रतीक रघुवंशी ने बताया कि जब उन्होंने इस समस्या से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा देखा तो पूरी दुनिया में करीब 6 करोड़ के पार थी. वहीं, भारत में भी करोड़ों की संख्या में मरीज बहरेपन का इलाज करा रहे हैं.
12 घंटे का बैट्री बैकअप
प्रतीक ने कहा कि उसी समय उन्हें ये आइडिया मिला कि एक ऐसा स्मार्ट ग्लास बनाया जाए, जो ऐसे मरीजों की मदद कर सके. प्रतीक बताते हैं कि इस चश्मे का वजन बहुत हल्का है. इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस समेत अन्य तकनीकों का प्रयोग करके ऑडियो अस्सिटेंट समेत कई फीचर्स जोड़े हैं. प्रतीक ने कहा कि चश्मे में ब्लूटूथ 5.0 वर्जन भी इनबिल्ट है. इसे किसी भी स्मार्ट फोन या डिवाइस से हम जोड़ सकते हैं. इसी तरह 12 घंटे का बैट्री बैकअप है. चश्मे को हम वैसे ही चार्ज कर सकते हैं, जैसे घरों में स्मार्टफोन या लैपटॉप चार्ज करते हैं.
विदेशों में दो से ढाई लाख रुपये तक कीमत, भारत में केवल 20 से 25 हजार
प्रतीक ने बताया कि इस चश्मे का विभिन्न स्थानों पर मरीजों पर ट्रायल भी किया गया, जिसमें हमने आईआईटी कानपुर की लैब को भी चुना था. सभी जगह ट्रायल सफल रहा. कीमत को लेकर बताया कि विदेशों में जहां इस तरह के चश्मों की कीमत दो से ढाई लाख रुपये तक होती है. वहीं, भारत में इसकी कीमत महज 20 से 25 हजार रुपये तक होगी. यह पूरी तरह से एक स्वदेशी स्मार्ट ग्लास होगा. प्रतीक ने कहा कि आगामी छह माह के अंदर ही ये स्मार्ट ग्लास भारतीय बाजारों में आ जाएगा.
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