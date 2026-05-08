ETV Bharat / state

सिर्फ नजर नहीं, नजरिया भी बदलेगा IIT का नया अविष्कार, आंखों की सुरक्षा के साथ कानों तक आवाज पहुंचाएगा यह 'स्मार्ट ग्लास'

आंखों की सुरक्षा के साथ कानों तक आवाज पहुंचाएगा यह 'स्मार्ट ग्लास' ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: अक्सर आंखों की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर चश्मा पहनने की सलाह देते हैं, ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रह सकें, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे चश्मे के बारे में सुना है जो न केवल आंखों का ख्याल रखे, बल्कि आपके कानों तक आवाज भी पहुंचाए? हो सकता है नहीं सुना होगा. हालांकि अब यह कल्पना नहीं है. इसे IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने हकीकत में बदल दिया है. उन्होंने एक ऐसा अनोखा 'स्मार्ट ग्लास' तैयार किया है जो तकनीक और सुरक्षा का बेजोड़ संगम है. आंखों की सुरक्षा के साथ कानों तक आवाज पहुंचाएगा यह 'स्मार्ट ग्लास' (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, संस्थान के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब में करीब दो साल पहले इंक्यूबेट हुए स्टार्टअप केशम इनोवेशन की ओर से पहली बार एक ऐसा स्मार्ट ग्लास बनाया है, जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी बहरेपन की समस्या से जूझने वाले मरीजों के लिए वरदान बन गया है. स्टार्टअप के संस्थापक प्रतीक रघुवंशी ने बताया कि जब उन्होंने इस समस्या से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा देखा तो पूरी दुनिया में करीब 6 करोड़ के पार थी. वहीं, भारत में भी करोड़ों की संख्या में मरीज बहरेपन का इलाज करा रहे हैं. 12 घंटे का बैट्री बैकअप