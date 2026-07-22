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IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने खोजा 'EP67' प्रोटीन, मॉलिक्यूल बढ़ाएगा टीकों की ताकत और सुरक्षा

जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण करता है, तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं सी5ए नामक एक प्रोटीन बनाती हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करता है. हालांकि, अगर सी5ए लंबे समय तक अधिक मात्रा में सक्रिय रहे, तो यह शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए शरीर में मौजूद एंजाइम संक्रमण खत्म होने के बाद इसे जल्दी निष्क्रिय कर देते हैं.- प्रो.अरुण कुमार शुक्ला, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग, IIT कानपुर

क्या है ईपी 67?: ये एक संभावित एडजुवेंट है. एडजुवेंट वह पदार्थ होता है जिसे वैक्सीन में मिलाया जाता है. जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून रिस्पॉन्स) को और बेहतर बनाया जा सके. इस शोध के जरिए वैज्ञानिकों ने पहली बार यह समझा है कि ईपी 67 मानव शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं (इम्यून सेल्स) को किस प्रकार सक्रिय करता है. इससे भविष्य में अधिक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन और प्रतिरक्षा प्रणाली आधारित नई दवाओं के विकास का रास्ता खुल सकता है.

कानपुर: समाजउपयोगी शोध से चर्चा में रहने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अणु (मॉलिक्यूल) ईपी 67 की कार्यप्रणाली का पता लगाया है जो भविष्य में वैक्सीन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. यह शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएएस) में प्रकाशित हुआ है.

वैक्सीन की ताकत और सुरक्षा बढ़ाएगा: आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक प्रक्रिया से प्रेरणा लेकर सी5ए का एक छोटा और सुरक्षित रूप तैयार किया, जिसे ईपी 67 नाम दिया गया. यह केवल दस अमीनो एसिड से बना है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लाभकारी हिस्से को सक्रिय करता है, जबकि अनावश्यक सूजन को काफी हद तक रोकता है. ईपी 67 मुख्य रूप से डेंड्रिटिक कोशिकाओं और मैक्रोफेज नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जो शरीर में लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं. यह उन कोशिकाओं को बहुत कम प्रभावित करता है, जो अत्यधिक सूजन का कारण बनती हैं. यही विशेषता इसे वैक्सीन बूस्टर के रूप में उपयोगी बनाती है.

लैब में वैज्ञानिकों के साथ काम करते प्रो. अरुण कुमार शुक्ला (Photo Credit: ETV Bharat)



चूहों पर हुआ परीक्षण: चूहों पर पर इसका परीक्षण किया गया तो ईपी 67 काफी कारगर साबित हुआ. चूहों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अधिक मजबूत हुई. इनमें कोविड-19 वायरस के खिलाफ विकसित वैक्सीन भी शामिल थीं. इसके अलावा, ईपी 67 ने एमआरएसए (एमआरएसए) जैसे एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने की भी क्षमता दिखाई है. वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि ईपी 67 शरीर में किस रिसेप्टर को सक्रिय करता है. उन्होंने पाया कि यह सी5एआरवन नामक रिसेप्टर से जुड़कर काम करता है. यह रिसेप्टर जीपीसीआर (जी-प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स) नामक बड़े समूह का हिस्सा है, जिन पर काम करके दुनिया की लगभग एक-तिहाई दवाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं.

शोध के दौरान तैयार किया गया प्रिंट (Photo Credit: ETV Bharat)



वैज्ञानिक अब ईपी 67 की संरचना में आवश्यक बदलाव कर उसे और अधिक प्रभावी और स्थिर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. अगले चरण में इसकी मात्रा और उपयोग की विधि को लेकर प्री-क्लिनिकल परीक्षण किए जाएंगे. यह अध्ययन जुलाई 2026 में पीएनएएस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है.- प्रो.अरुण कुमार शुक्ला, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग, IIT कानपुर

वैज्ञानिकों की टीम: यह शोध बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला के नेतृत्व में किया गया है.उनकी टीम में अनु दलाल, मनीष यादव, सुधा मिश्रा, मणिशंकर गांगुली, शाची सिन्हा, नबरुण रॉय, दिव्यांशी तिवारी, देबदत्ता मुखर्जी, नीलांजना बनर्जी और रामानुज बनर्जी शामिल रहे. इस शोध में अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रोफेसर कॉर्नेलियस गाटी और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के प्रोफेसर ट्रेंट वुडरफ की प्रयोगशालाओं का भी सहयोग मिला.

इस परियोजना को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई.

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