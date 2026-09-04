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IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने किया कमाल; AI की मदद से नई प्रोटीन तकनीक विकसित

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के शोधकर्ताओं ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. डेविड बेकर की प्रयोगशाला के साथ मिलकर छोटे प्रोटीन तैयार करने की नई विधि विकसित की है. इन प्रोटीनों की मदद से जी प्रोटीन-युग्मित रिसेप्टर्स (GPCR) नामक महत्वपूर्ण रिसेप्टर्स को टारगेट किया जा सकता है.

यह रिसेप्टर्स कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं और कई आधुनिक दवाओं के काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जीपीसीआर को लक्षित करने वाले मिनी प्रोटीन का डी नोवो डिजाइन शीर्षक वाला यह शोध प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका प्रकृति में प्रकाशित हुआ है.

इस शोध में शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से ऐसे छोटे प्रोटीनों को तेजी से तैयार किया जा सकता है, जो किसी विशेष जीपीसीआर से जुड़कर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकें.

शोध का नेतृत्व प्रो. डेविड बेकर की प्रयोगशाला ने किया. प्रो. बेकर को साल 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था. आईआईटी कानपुर के प्रो.अरुण के. शुक्ला ने इस शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी टीम के शोधकर्ताओं डा. रामानुज बनर्जी, मणिशंकर गांगुली, अन्नू दलाल, सुधा मिश्रा और शाची सिन्हा ने भी शोध कार्य में अपनी भूमिका निभाई.

प्रो.अरुण के शुक्ला ने बताया कि जीपीसीआर कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ऐसे रिसेप्टर्स हैं, जो बाहरी संकेतों को कोशिका के भीतर पहुंचाने का काम करते हैं. इन्हें एक तरह के ‘स्विच’ की तरह समझा जा सकता है.

यह शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और अनेक मौजूदा दवाएं इन्हीं रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं. आमतौर पर किसी नए रिसेप्टर-लक्षित अणु की खोज के लिए बड़ी संख्या में संभावित रासायनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में परीक्षण करना पड़ता है.

यह प्रक्रिया काफी समय लेने वाली और महंगी होती है. नई विधि में शोधकर्ताओं ने पहले एआई की मदद से ऐसे प्रोटीन तैयार किए, जिनके लक्षित रिसेप्टर से जुड़ने की संभावना सबसे अधिक थी.