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IIT कानपुर के वैज्ञानिक का दावा; E20 पेट्रोल से नहीं घटता गाड़ियों का माइलेज, इंजन भी सुरक्षित

कानपुर : पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाए जाने के बाद से वाहन चालकों के मन में कई तरह के सवाल और आशंकाएं हैं. आम जनता के बीच यह चर्चा है कि इस नए ईंधन (E20) से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन खराब होने का खतरा बढ़ गया है. इन सभी आशंकाओं और भ्रांतियों को आईआईटी कानपुर की इंजन रिसर्च लैब के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. ध्रुवराज कराना ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में चल रही इस लैब के शोध में यह बात साफ हुई है कि E20 ईंधन से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.



जानकारी देते वैज्ञानिक डॉ. ध्रुवराज कराना. (Video Credit : ETV Bharat)



वैज्ञानिक डॉ. ध्रुवराज के अनुसार उनके लैब टेस्ट में E20 फ्यूल की वजह से माइलेज में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है. लोगों के बीच माइलेज को लेकर जो अलग-अलग अनुभव या शिकायतें आ रही हैं. उसका मुख्य कारण हर व्यक्ति के गाड़ी चलाने का तरीका और सड़क की स्थिति है. साथ ही देश के अलग-अलग क्षेत्रों में मिलने वाले ईंधन का ऑक्टेन नंबर भी थोड़ा भिन्न होता है, जो माइलेज पर असर डालता है. वैज्ञानिकों ने सिर्फ इंजन पर ही नहीं, बल्कि पूरी बाइक को चेसिस पर रखकर इसका गहन परीक्षण किया है और E20 ईंधन में माइलेज कम होने जैसी कोई समस्या सामने नहीं आई है.