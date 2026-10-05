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IIT कानपुर के शोध अब कागजों से निकलकर बनेंगे सफल बिजनेस मॉडल, स्केल ट्रांसेंड से मिलेगी मदद

IIT कानपुर ने स्केल ट्रांसेंड की शुरुआत ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: IIT कानपुर ने स्केल-ट्रांसेंड की शुरुआत कर दी है. स्केल ट्रांसेंड का मुख्य रूप से आईआईटी की एक पहल है. इसे संस्थान ने स्केल प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया है. इस पहल के जरिए आईआईटी में हुए शोध को प्रयोगशाला से आगे ले जाकर व्यावसायिक इस्तेमाल तक पहुंचाने में मदद करेगी. 10 हफ्ते के इस कार्यक्रम में छह प्रोफ़ेसरों की ओर से नेतृत्व की जाने वाली टीमों का चयन किया गया है. स्केल ट्रांसेंड का मकसद गहन-तकनीकी शोध को ऐसे समाधानों में बदलने में मदद करना है, जिन्हें बाजार तक पहुंचाया जा सके.

स्केल-ट्रांसेंड कार्यक्रम में प्रत्येक टीम को एक-से-एक उद्योग विशेषज्ञ का मार्गदर्शन, संस्थागत वित्तीय सहायता और निवेशकों से जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है. आईआईटी कानपुर में इन तीनों को एक साथ उपलब्ध कराने वाला यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है. उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के जरिए टीमों को ग्राहकों की ज़रूरत समझने, बाज़ार में इसकी जरूरत समझने, व्यावसायिक रणनीति बनाने और शोध को व्यावसायिक रूप देने में सहायता मिलेगी. संस्थान प्रत्येक टीम को तकनीक के विकास और उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता भी दे रहा है. कई क्षेत्रों में एक साथ हो रहा काम आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल ने बताया, पहले बैच की टीमों का शोध कार्य तापमान-संवेदनशील स्मार्ट पेंट, लीगल-टेक एआई एजेंट, कम्प्यूटेशनल फ़्लूड डायनेमिक्स, ऊर्जा-कुशल एज इंटेलिजेंस, सल्फ़र आधारित बैटरी और मेडिकल-ग्रेड न्यूरोस्टिमुलेशन उपकरणों से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि, “आईआईटी कानपुर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अत्याधुनिक शोध प्रयोगशालाओं तक सीमित न रह कर ऐसे समाधानों में बदले जो देश के विकास में योगदान दें. स्केल ट्रांसेंड हमारे फ़ैकल्टी इनोवेटर्स को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण कदम है.” स्केल ट्रांसेंड का उद्देश्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना