आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, जानें उपलब्धियां

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान युवा – शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है.

यह पुरस्कार क्वांटम ट्रांसपोर्ट, टोपोलॉजिकल मैटेरियल और लो डायमेंशनल सिस्टम के क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए दिया गया है. वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) के सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स (सीएचईपी) के पहले पूर्व छात्र हैं, जिन्हें यह राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है. यह उपलब्धि आईआईटी कानपुर और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है.

इटली में कर चुके हैं शोध, कई उपलब्धियां हासिल कीं: आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया प्रो. अग्रवाल ने अपनी पीएचडी (2005–2009) आईआईएससी बेंगलुरु से प्रो. दिप्तिमन सेन के मार्गदर्शन में पूरी की. उनका शोध प्रबंध ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज आफ क्वासी वन डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम्स को 2009–2011 के दौरान सैद्धांतिक भौतिकी में सर्वश्रेष्ठ पीएचडी थीसिस के लिए कुमारी एल.ए. मीरा मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया था.

भौतिकी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैं: आईआईटी कानपुर में अगस्त 2012 में शामिल होने से पहले, वे मैरी क्यूरी पोस्टडॉक्टोरल रिसर्चर के रूप में (इटली) में कार्यरत रहे, जहां उन्होंने प्रो. रोजारियो फाजियो और डॉ.मार्को पोलिनी के साथ यूरोपियन यूनियन एफपी 7 प्रोजेक्ट सेमी स्पिन नेट पर काम किया.

इस परियोजना में उन्होंने क्वांटम मैनी बॉडी इफेक्ट्स और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाले टू डायमेंशनल इलेक्ट्रान गैसेस पर शोध किया. आईआईटी कानपुर में प्रो. अग्रवाल सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक बन चुके हैं.