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IIT Kanpur ने लॉन्च किया Wadhwani Innovation Centre; हेल्थकेयर और मेडिकल टेक को मिलेगी 5 मिलियन की फंडिंग

सेंटर का शुभारंभ डा. उपेंद्र कुमार सिंह, महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), नई दिल्ली की मौजूदगी में किया गया. ये नया सेंटर थेरेप्यूटिक्स, रीजनरेटिव मेडिसिन और ड्रग डिलीवरी से लेकर वैक्सीन, मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले अनुसंधान को सहयोग प्रदान करेगा.

कानपुर: आईआईटी कानपुर में गुरूवार को वाधवानी इनोवेशन सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज की स्थापना की गई. इसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुसंधान को उत्पादों और समाधानों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के रूप में काम करेगा. सेंटर को 5 सालों में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता मिलेगी. इससे लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी और AI आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन, टेस्ट और व्यावसायीकरण में मदद मिलेगी.

इसके साथ ही, न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा. आईआईटी कानपुर की अनुसंधान क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, ये सेंटर प्रयोगशाला में विकसित संभावनाशील विचारों को वास्तविक स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग होने वाले उत्पादों और समाधानों में बदलने में मदद करेगा. इसके तहत शोधकर्ताओं को वैलिडेशन, बौद्धिक संपदा (आईपी) और नियामक प्रक्रियाओं में सहयोग दिया जाएगा और उन्हें तकनीक हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग जगत से जोड़ने में मदद की जाएगी.

सेंटर के शुभारंभ अवसर पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल, ने कहा, आईआईटी कानपुर में रीजनरेटिव मेडिसिन, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित बायोमेडिकल रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम है. स्वास्थ्य के उभरते क्षेत्रों में भी संस्थान अत्याधुनिक रिसर्च कर रहा है. विन सीओई इस काम को आगे बढ़ाते हुए तकनीक के विकास और हस्तांतरण, उद्यमिता और व्यावसायीकरण के माध्यम से संभावनाशील अनुसंधान को उत्पादों में बदलने में सहायक होगा.

वहीं वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. शिरशेंदु मुखर्जी ने कहा कि भारत में उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान की कोई कमी नहीं है. आवश्यकता इस बात की है कि प्रयोगशाला में किए गए अनुसंधान को बाजार तक पहुंचाने के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित की जाए. विन के माध्यम से हम शोधकर्ताओं को आवश्यक विशेषज्ञता, उद्योग जगत के साथ साझेदारी, पूंजी और व्यावसायीकरण से जुड़ी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि अनुसंधान को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाया जा सके. वाधवानी इनोवेशन सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज देश में इस क्षमता को बड़े स्तर पर विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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