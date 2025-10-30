ETV Bharat / state

IIT कानपुर से करें JEE मेन की फ्री में तैयारी, 40 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स शुरू, जानिए कैसे जुड़ें?

कानपुर: ऐसे छात्र जो घर बैठे संसाधनों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बार फिर आईआईटी कानपुर से राहतभरी खबर सामने आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने जेईई मेन जनवरी 2026 सत्र की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 40-दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू किया है. जिसकी कक्षाओं का संचालन एक नवंबर से शुरू होगा. इसका मकसद छात्र-छात्राओं की मूल अवधारणाओं को मजबूत करना और उनकी परीक्षा प्रदर्शन क्षमता को बेहतर बनाना है.

इस कोर्स में आईआईटी स्नातकों द्वारा लिए गए लाइव और रिकॉर्डेड इंटरएक्टिव सत्र, अभ्यास प्रश्न, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़, अध्यायवार टेस्ट, और एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण प्रणाली शामिल हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी.



कोर्स के लिए नहीं देनी होगी फीस: आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया, जेईई मेन की तैयारी करने वाले छात्रों को इस 40 दिवसीय क्रैश कोर्स के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी. देशभर के छात्र-छात्राओं के लिए साथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र अपनी पढ़ाई कर सकेंगे. इसमें वह आनलाइन पोर्टल या एप की मदद से जुड़ सकते हैं. सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक निःशुल्क मेंटरशिप और प्रेरक सत्र भी उपलब्ध होंगे. जो छात्र-छात्राएं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह साथी एप पर अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं.

