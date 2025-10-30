ETV Bharat / state

IIT कानपुर से करें JEE मेन की फ्री में तैयारी, 40 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स शुरू, जानिए कैसे जुड़ें?

पहले भी साथी पोर्टल व एप से कई पाठ्यक्रमों की निशुल्क पढ़ाई कर रहे देशभर के छात्र, एक नवंबर से अब शुरुआत

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 8:56 PM IST

कानपुर: ऐसे छात्र जो घर बैठे संसाधनों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बार फिर आईआईटी कानपुर से राहतभरी खबर सामने आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने जेईई मेन जनवरी 2026 सत्र की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 40-दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू किया है. जिसकी कक्षाओं का संचालन एक नवंबर से शुरू होगा. इसका मकसद छात्र-छात्राओं की मूल अवधारणाओं को मजबूत करना और उनकी परीक्षा प्रदर्शन क्षमता को बेहतर बनाना है.

इस कोर्स में आईआईटी स्नातकों द्वारा लिए गए लाइव और रिकॉर्डेड इंटरएक्टिव सत्र, अभ्यास प्रश्न, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़, अध्यायवार टेस्ट, और एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण प्रणाली शामिल हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी.

कोर्स के लिए नहीं देनी होगी फीस: आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया, जेईई मेन की तैयारी करने वाले छात्रों को इस 40 दिवसीय क्रैश कोर्स के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी. देशभर के छात्र-छात्राओं के लिए साथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र अपनी पढ़ाई कर सकेंगे. इसमें वह आनलाइन पोर्टल या एप की मदद से जुड़ सकते हैं. सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक निःशुल्क मेंटरशिप और प्रेरक सत्र भी उपलब्ध होंगे. जो छात्र-छात्राएं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह साथी एप पर अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं.

साथी पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, जिसमें देशभर के किसी भी कोने से छात्र-छात्राएं अपना पंजीकरण कराकर घर बैठे अपने विषयों की पूरी पढ़ाई व तैयारी कर सकते हैं. साथी की मदद से छात्र इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन से जुड़े विषयों की जानकारी हासिल कर सकते हैं. -प्रो.मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी कानपुर

इसे भी पढ़ें-IIT कानपुर के 'साथी पोर्टल' से पढ़कर पंजाब के सरकारी स्कूलों के 85 छात्रों को मिली जेईई मेंस में सफलता

