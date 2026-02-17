ETV Bharat / state

आईआईटी कानपुर में सुसाइड केस; ओपन फोरम में समस्याएं साझा कर सकेंगे आईआईटियंस, मनोचिकित्सक निकालेंगे समाधान

कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी कानपुर में पिछले 25 माह में 10 आत्महत्या के केस सामने आ चुके हैं.

आईआईटी कानपुर में सुसाइड केस, मनोचिकित्सक निकालेंगे समाधान .
आईआईटी कानपुर में सुसाइड केस, मनोचिकित्सक निकालेंगे समाधान . (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 2:09 PM IST

कानपुर : देश और दुनिया में अपने नवाचारों से आईआईटियंस की मेधा का डंका जरूर बजता है, पर आईआईटी कानपुर कैंपस में पिछले तीन साल में छात्रों, शोध फैकल्टी सदस्यों के 10 सुसाइड केस ने सभी को हैरान कर रखा है. केंद्र सरकार की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति ने आत्महत्या के कारणों की जांच की थी. फिलहाल अब ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाॅ. आलोक बाजपेई ने नया तरीका निकाला है. अब आईआईटियंस को अपनी समस्या कहने के लिए ओपन फोरम दिया जाएगा. जिसका समाधान मनोचिकित्सक, फैकल्टी मेंबर्स मिलकर करेंगे. हालांकि शुरुआती दौर में फोरम में आईआईटियंस नहीं पहुंच रहे हैं.

आईआईटी कानपुर में सुसाइड केस की घटनाएं.
आईआईटी कानपुर में सुसाइड केस की घटनाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)


संस्थान में सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग शुरू : वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाॅ. आलोक बाजपेई ने बताया कि आईआईटी कानपुर में हमने सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर शुरू कर दिया है. जिसमें अब आईआईटियंस के साथ ही काम करने वाले कर्मचारी भी काउंसिलिंग करा सकते हैं. आईआईटियंस की मदद के लिए संस्थान में 10 काउंसलर्स मौजूद हैं. हम 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर हैं. आईआईटियंस चाहें तो अपनी बातें ई-मेल से साझा कर सकते हैं. सात फरवरी को ओपन फोरम का पहला सत्र रखा गया था तो उसमें करीब 100 आईआईटियंस शामिल हुए थे.


आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम कैंपस का माहौल बेहतर बनाएं. इसके लिए कई प्रयास जारी हैं. हमारा लक्ष्य है कि हर आईआईटियंस तक पहुंचकर उसकी समस्याओं को सुनें और उनका समाधान कराएं.

