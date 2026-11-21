हुनरमंद बन रहे कानपुर के आईआईटियंस; 'पूर्व दानवीरों' ने लिया जिम्मा
आईआईटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्रों की पहल ला रही रंग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 4:22 PM IST
कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, देश का प्रमुख तकनीकी और शोध संस्थान है. 1959 में स्थापना के बाद से ही राष्ट्र सेवा में जुटे आईआईटी कानपुर ने देश को एक से बढ़कर एक इंजीनियर दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है. और अब इस संस्थान से पढ़नेवाले आईआईटियंस को हुनरमंद बनाने में जुटे हैं 20 से अधिक देश के पूर्व दानवीर.
खास बात है कि आईआईटी के पूर्ववर्ती छात्र, जिनमें देश के साथ विदेश में उच्च पदों पर बैठे आईआईटीयन शामिल हैं, कारवां के तहत मिलते हैं. विदेश में बैठे एल्युमिनाई छात्रों से संवाद करते हैं, करियर के बारे में खुलकर बात करते हैं और आईआईटी कानपुर को वन ऑफ द बेस्ट बनाने के विचारों को भी साझा करते हैं.
गंगवाल ने दिए 400 करोड़
आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राकेश गंगवाल (बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियर, 1975 बैच) ने जब आईआईटी कानपुर को 400 करोड़ रुपए दान में देने की घोषणा की, तो इस कदम की हर ओर प्रशंसा हुई. गंगवाल ने दो किस्त में रकम दान दी जिसमें साल 2022 में 100 करोड़ और साल 2026 में 300 करोड़ की रकम शामिल है.
अब आईआईटी कानपुर को पहली बार एक ऐसा मेडिकल कॉलेज मिल गया है जहां छात्र, मेडिकल की भी पढ़ाई कर सकेंगे.गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस में मरीजों के लिए जरूरी उपकरण तैयार होंगे और इसका संचालन जल्द शुरू होनेवाला है.
कई दानवीर आए सामने
आईआईटी कानपुर से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने वाले पूर्व छात्र रंजीत सिंह ने आईआईटी कानपुर के अंदर रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र स्थापित किया.यहां हर साल सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण परिवेश के छात्रों को हुनरमंद बनाने की कवायद आईआईटी एक्सपर्ट्स की ओर से जारी है.जुलाई 2026 में पूर्व छात्र डॉ.नरेश चंद्र गुप्ता ने आईआईटी कानपुर को 10 करोड़ रुपये की राशि दान के रूप में दी, जिससे आईआईटी में छात्रों के लिए नया छात्रावास बनाया जा रहा है.
टॉप आईआईटी बनाना मकसद
ये उदाहरण तो महज बानगी भर हैं. आईआईटी कानपुर की झोली में जहां छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के हुनर और मेधा से उपलब्धियों की झोली भरी पड़ी है, वहीं आईआईटी कानपुर से जुड़े और सालों से विदेशों में उच्च पदों पर बैठे पूर्व आईआईटियंस अब ऐसे दानवीर बन चुके हैं जो आईआईटियंस को हुनरमंद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. उनका केवल एक मकसद है, आईआईटी कानपुर को देश की सभी आईआईटी में सर्वश्रेष्ठ आईआईटी में शामिल करना.
आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रो. बृजभूषण, पूर्ववर्ती छात्रों की पहल की जमकर सराहना करने से नहीं थकते. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि दानवीरों के प्रयास से ओवरऑल इकोसिस्टम बेहतर हो रहा है. छात्रों के साथ नवाचार और दूसरे माध्यमों को देखते हुए संस्थान की ओर से जो योजनाएं बन रही हैं, उसमें आईआईटी के पूर्व छात्रों ने बढ़-चढ़कर रुचि ली है.और ये बेहतर मदद का ही नतीजा है कि जरुरतमंद छात्रों की मदद के साथ पूरा सिस्टम भी उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है
प्लानिंग-विजन में भूमिका
आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर (डीन ऑफ रिसोर्स और एल्युमिनाई) अमय करकरे ने बताया कि आईआईटी कानपुर से जो पूर्व छात्र जुड़े हैं, वह दुनिया के कई देशों में कार्यरत हैं. समय-समय पर आईआईटी कानपुर को आर्थिक रूप से मदद देते हैं, वहीं संस्थान की प्लानिंग और विजन में भी अहम भूमिका निभाते हैं.
'कारवां' में जुटते हैं पूर्ववर्ती छात्र
प्रो.अमय करकरे ने बताया, पूर्व छात्रों से हमेशा संवाद स्थापित रहे इसके लिए आईआईटी कानपुर की ओर से हर साल एक इवेंट आयोजित किया जाता है, कारवां. इसमें संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर हर साल दुनिया के कई देशों में पूर्व आईआईटियंस से जाकर मिलते हैं. उनसे आईआईटी की प्रगति को साझा किया जाता है. साथ ही संस्थान की बेहतरी से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है.
एक नजर डालते हैं आईआईटी कानपुर के पूर्व दानवीरों पर
ईटीवी भारत उत्तर प्रदेश की कामना है कि आईआईटी कानपुर की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी फैले. पूर्ववर्ती छात्रों की पहल से आईआईटी कानपुर का 'कारवां' यूं ही आगे बढ़ता रहे.
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