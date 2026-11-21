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हुनरमंद बन रहे कानपुर के आईआईटियंस; 'पूर्व दानवीरों' ने लिया जिम्मा

आईआईटी कानपुर में पूर्व दानवीरों की पहल ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, देश का प्रमुख तकनीकी और शोध संस्थान है. 1959 में स्थापना के बाद से ही राष्ट्र सेवा में जुटे आईआईटी कानपुर ने देश को एक से बढ़कर एक इंजीनियर दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है. और अब इस संस्थान से पढ़नेवाले आईआईटियंस को हुनरमंद बनाने में जुटे हैं 20 से अधिक देश के पूर्व दानवीर.

खास बात है कि आईआईटी के पूर्ववर्ती छात्र, जिनमें देश के साथ विदेश में उच्च पदों पर बैठे आईआईटीयन शामिल हैं, कारवां के तहत मिलते हैं. विदेश में बैठे एल्युमिनाई छात्रों से संवाद करते हैं, करियर के बारे में खुलकर बात करते हैं और आईआईटी कानपुर को वन ऑफ द बेस्ट बनाने के विचारों को भी साझा करते हैं.

डिप्टी डायरेक्टर ने की पहल की सराहना (Video Credit; ETV Bharat) प्रोफेसर अमय करकरे काफी आशान्वित हैं (Video Credit; ETV Bharat) कानपुर संवाददाता समीर दीक्षित की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) गंगवाल ने दिए 400 करोड़ आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राकेश गंगवाल (बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियर, 1975 बैच) ने जब आईआईटी कानपुर को 400 करोड़ रुपए दान में देने की घोषणा की, तो इस कदम की हर ओर प्रशंसा हुई. गंगवाल ने दो किस्त में रकम दान दी जिसमें साल 2022 में 100 करोड़ और साल 2026 में 300 करोड़ की रकम शामिल है. अब आईआईटी कानपुर को पहली बार एक ऐसा मेडिकल कॉलेज मिल गया है जहां छात्र, मेडिकल की भी पढ़ाई कर सकेंगे.गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस में मरीजों के लिए जरूरी उपकरण तैयार होंगे और इसका संचालन जल्द शुरू होनेवाला है. राकेश गंगवाल ने दिया 400 करोड़ का दान (Photo Credit; ETV Bharat) कई दानवीर आए सामने आईआईटी कानपुर से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने वाले पूर्व छात्र रंजीत सिंह ने आईआईटी कानपुर के अंदर रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र स्थापित किया.यहां हर साल सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण परिवेश के छात्रों को हुनरमंद बनाने की कवायद आईआईटी एक्सपर्ट्स की ओर से जारी है.जुलाई 2026 में पूर्व छात्र डॉ.नरेश चंद्र गुप्ता ने आईआईटी कानपुर को 10 करोड़ रुपये की राशि दान के रूप में दी, जिससे आईआईटी में छात्रों के लिए नया छात्रावास बनाया जा रहा है. गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस (Photo Credit; ETV Bharat) टॉप आईआईटी बनाना मकसद ये उदाहरण तो महज बानगी भर हैं. आईआईटी कानपुर की झोली में जहां छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के हुनर और मेधा से उपलब्धियों की झोली भरी पड़ी है, वहीं आईआईटी कानपुर से जुड़े और सालों से विदेशों में उच्च पदों पर बैठे पूर्व आईआईटियंस अब ऐसे दानवीर बन चुके हैं जो आईआईटियंस को हुनरमंद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. उनका केवल एक मकसद है, आईआईटी कानपुर को देश की सभी आईआईटी में सर्वश्रेष्ठ आईआईटी में शामिल करना. टॉप आईआईटी बनाने में जुटे पूर्ववर्ती छात्र (Photo Credit; ETV Bharat)