IIT कानपुर ने स्पेशल व ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए बनाया थ्री डी फेस प्रिंट मॉड्यूल, जानिए क्यों है खास

IIT कानपुर ने स्पेशल व ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए बनाया थ्री डी फेस प्रिंट मॉड्यूल, जानिए क्यों है खास
सामान्य बच्चों की अपेक्षा ठीक से बोल न पाने वाले बच्चे भी सही से व्यवहार कर सकेंगे और बोल भी सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 5:51 PM IST
कानपुर : स्पेशल या आटिज्म जैसी बीमारी से पीड़ित बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते. न तो वह किसी के हाव भाव समझ पाते हैं, न उनकी कोई प्रतिक्रिया होती है. यहां तक कि तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो ठीक से बोल तक नहीं सकते. पर, अब इस बीमारी से पीड़ित पहले और दूसरे स्टेज के बच्चों के लिए IIT कानपुर में पहली बार एक ऐसा थ्री डी फेस प्रिंट मॉड्यूल बनाया गया है, जो वरदान बनेगा.
IIT कानपुर के उप निदेशक व वरिष्ठ प्रोफेसर बृजभूषण का दावा है, इस मॉड्यूल के प्रयोग करने से पहले और दूसरे स्टेज में जो बच्चे बीमारी से पीड़ित होंगे वह सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करने लगेंगे.
300 तस्वीरों का किया प्रयोग: वरिष्ठ प्रोफेसर बृजभूषण ने बताया, स्पेशल या आटिज्म जैसी बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए मॉड्यूल तैयार करने से पहले उनकी गतिविधियों को समझा. ऐसे बच्चों की रुचि सजीव वस्तुओं की ओर न होकर निर्जीव वस्तुओं जैसे- किताब, जूते आदि की ओर थी. उनका नाम बोलो तो वह नहीं सुन रहे थे, जबकि किसी मेलोडी फॉर्म में बोलो तो सुन रहे थे.
प्रोफेसर बृजभूषण ने बताया, नाम लेते वक्त ये आपसे नजर नहीं मिलाएंगे. फिर देखा गया, इन बच्चों को कार्टून में इंट्रेस्ट था. ऐसे में हमने चेहरे के विभिन्न भावों वाली 300 तस्वीरों को कॉर्टून के फॉर्म में तैयार कराया. इसके बाद उन बच्चों का व्यवहार बदला और वह सामान्य बच्चों की तरह बोलने लगे.
यूपी के पांच शहरों में सैकड़ों बच्चों पर हुआ शोध: प्रो. ब्रजभूषण ने बताया, यूपी के पांच शहरों में सैकड़ों बच्चों पर यह शोध कार्य पूरा किया गया है. शोध के बाद ही थ्री डी फेस प्रिंट मॉड्यूल को बनाया गया है. जिसे आने वाले एक साल के अंदर बाजार में लॉन्च किया जाएगा. ये एक किट के फॉर्म में होगा, जो देशभर के स्पेशल स्कूलों व संस्थानों में मौजूद रहेगा. उन्होंने कहा, पिछले 18 सालों से मैं और मेरी टीम के अन्य शोधार्थी आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर विभिन्न शोध कार्य कर रहे हैं. क्यूट ब्रेंस कंपनी को यह मॉड्यूल तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है.
