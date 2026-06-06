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IIT कानपुर में छात्राओं और महिलाओं ने सीखा हुनर, गांव की तंग गलियों से निकल बढ़ रहीं आगे

आईटीआई से ड्रेस मेकिंग का कोर्स करने के बाद वह केंद्र से जुड़कर खुद उत्पाद तैयार कर रही हैं.

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आईआईटी कानपुर इनके बढ़ने में कर रहा मदद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 6:47 PM IST

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कानपुर: छोटे-छोटे गांव से निकल कर आईआईटी तक पहुंची ये छात्राएं और महिलाएं, बिजनेस की राह पर कदम बढ़ा रहीं हैं. बता दें कि आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र में ये महिलाएं तमाम तरह के उत्पाद बना रहीं ग्रामीण परिवेश से आने वाली छात्राओं और महिलाओं के प्रोडक्ट को देश के नामचीन डिजाइनर खरीद रहें और सराहना भी कर रहे हैं. जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी कैसे महिलाओं को मिला रोजगार.

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ड्रेस मेकिंग का कोर्स कर सपने हुए साकार: कल्याणपुर-बिठूर रोड पर बैकुंठपुर गांव की रहने वाली संतोषी बताती हैं, गांव से किसी लड़की का बाहर निकलकर कुछ करना चुनौती जैसा था, पर संतोषी के मन में था, कि उसे कुछ कर दिखाना है. इसलिए साल 2021 में छात्रा आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र में पहुंची. संतोषी कहती हैं, इस केंद्र से जुड़ने के बाद जहां उन्हें एक नया हुनर सीखने को मिला. वहीं, उन्होंने कभी नौकरी करके 10 हजार रुपये प्रतिमाह तक कमाए भी. आईटीआई से ड्रेस मेकिंग का कोर्स करने के बाद वह केंद्र से जुड़कर खुद उत्पाद तैयार कर रही हैं. वहीं, कानपुर समेत कई शहरों में उनके उत्पादों को पसंद किया जा रहा है.

कंप्यूटर कोर्स से भी कमाई: शहर के बिठूर रोड स्थित सुधांशु आश्रम के ठीक पीछे सुक्खापुरवा गांव में रहने वाली रेखा कहती हैं कि कभी नहीं सोचा था कि गांव से अलग होकर भी कुछ कर पाऊंगी. आईआईटी कानपुर ने 5 गांवों को विकसित करने के लिए गोद लिया था. तभी जानकारी मिली, आईआईटी से स्कीम के तहत कंप्यूटर का कोर्स किया जा सकता है. तीन माह का कोर्स था. उसे पूरा करने के बाद केंद्र की जानकारी मिली, तो यहां से जुड़ गई. मौजूदा समय में वह दिल्ली की एक डिजाइनर संग जुड़कर उनके लिए उत्पाद बनाती हैं और उसके एवज में उन्हें रुपये मिल जाते हैं.

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महिलाएं बना रही उत्पाद (Photo Credit; ETV Bharat)

क्रोएशिया से बने उत्पाद बिके फटाफट: बिठूर निवासी पूजा मुस्कुराकर कहती हैं कि रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र से जुड़कर मानो जीवन बदल गया. यहां इतना प्रशिक्षण मिल गया कि कई सरकारी कार्यक्रमों में अपने उत्पादों को जब प्रदर्शित किया तो बहुत अधिक सराहना मिली. पूजा कहती हैं, कुछ समय पहले एक प्रदर्शनी में 12 दिनों तक उत्पाद प्रदर्शित करने थे. हम पूरी तैयारी से गए. क्रोएशिया से बने उत्पाद थे. वहां महज 3 दिनों में ही सारे उत्पाद बिक गए थे. उन्होंने बताया, इस केंद्र से जुड़कर वह क्रोएशिया के उत्पाद बना रही हैं. उन्हें भविष्य में एक सफल उद्यमी बनना है.

आधुनिक मशीनों से तैयार फैशनेबल बैग: नानकारी निवासी पूजा तिवारी कहती हैं, वह खुद अपना काम करती थीं जो सिलाई से रिलेटेड था. लेकिन, उन्होंने जब रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र को ज्वॉइन किया, तो वह यहां पर सिलाई से जुड़ी आधुनिक मशीनों में विभिन्न प्रकार के बैग तैयार करने लगीं. वह कहती हैं, मौजूदा समय में उन्हें आईआईटी कानपुर से ही बहुत अधिक ऑर्डर मिले हुए हैं. उनसे भी कई गांव की लड़कियां जुड़ीं हैं, जिन्हें वह काम सिखाती हैं. पूजा बताती हैं कि इस केंद्र से जुड़कर अब वह खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में देखना चाहती हैं. जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रही हैं.

बता दें, ये चार केस तो महज ट्रेलर हैं. आईआईटी कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र से कानपुर, कानपुर देहात, कालपी, फर्रुखाबाद के ग्रामीण अंचल से आने वाली तमाम छात्राएं और महिलाएं जुड़ी हैं. सभी के अंदर पूरे उत्साह के साथ अपने उत्पादों को तैयार करने की भावना जागृत हो चुकी है. वह आईआईटी कानपुर परिसर के अंदर ही आकर खुद को खुशनसीब मानती हैं. समय-समय पर IIT कानपुर के कई विशेषज्ञ इनके बीच पहुंचकर इन्हें तमाम नई जानकारियां देते हैं.

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बच्चों के खिलौने से लेकर तमाम तरह के उत्पाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, इस पूरे केंद्र को संचालित करने में आईआईटी कानपुर की अहम भूमिका भी है. रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र की संस्थापक रीता सिंह कहती हैं, हम ऐसी महिलाओं और छात्राओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं. इनके उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए देश के कई नामचीन डिजाइनर को भी साथ में जोड़ा है. जो साधारण से दिखने वाले उत्पादों को एक नया स्वरुप दे देते हैं. रीता सिंह ने कहा, इनकी मदद के लिए उप्र सरकार से बहुत अधिक सहायता मिल जाती है. नाबार्ड की ओर से संचालित योजनाओं और ओडीओपी जैसी योजनाओं से इन्हें सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है.

बिठूर के 100 से अधिक कुम्हार भी तैयार कर रहे अपने उत्पाद: रीता सिंह ने बताया कि रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र से बिठूर के 100 कुम्हार भी जुड़े हैं. ये सभी कुम्हार बिठूर के विभिन्न गांवों की मिट्टी से पॉटरी समेत अन्य उत्पाद बना रहे हैं. इनके उत्पादों को कानपुर और अन्य शहरों में बेचने के लिए मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है. वहीं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सभी का पंजीकरण कराते हुए उन्हें टूलकिट भी मुहैया कराई गई है.

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