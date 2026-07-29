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IIT कानपुर के प्रोफेसर कपल का विवाद पहुंचा थाना, पति के खिलाफ FIR दर्ज, पीएचडी स्कॉलर से अवैध संबंध रखने का आरोप

महिला प्रोफेसर ने पति पर दर्ज कराई एफआईआर ( Photo Credit:मीडिया सेल कमिश्नरेट पुलिस )

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी कानपुर से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है. आईआईटी कानपुर में कार्यरत कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर निशिथ श्रीवास्तव के खिलाफ, उनकी पत्नी अन्वेषणा श्रीवास्तव ने शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, मानसिक क्रूरता, घरेलू हिंसा समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए शहर के कल्याणपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है. मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने की है. एसीपी ने बताया कि जो तहरीर महिला प्रोफेसर द्वारा दी गई है, उसमें उन्होंने अपने पति प्रोफेसर निशीथ पर कई आरोप लगाए हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी. एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह (VIDEO Credit:मीडिया सेल कमिश्नरेट पुलिस) तहरीर में महिला प्रोफेसर द्वारा बताया गया है कि 14 दिसंबर 2012 को उनकी शादी प्रोफेसर निशीथ से हुई थी. महिला प्रोफेसर का आरोप है, खुद पति ने उन्हें यह बताया कि साल 2022 में वह अपनी पीएचडी छात्रा जो वैवाहिक थी, उसके साथ उन्होंने चार बार शारीरिक संबंध बनाए.