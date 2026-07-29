IIT कानपुर के प्रोफेसर कपल का विवाद पहुंचा थाना, पति के खिलाफ FIR दर्ज, पीएचडी स्कॉलर से अवैध संबंध रखने का आरोप
ऑफिस में महिला कर्मी के साथ अनुचित संबंध रखने का पत्नी ने लगाया आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 4:58 PM IST
कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी कानपुर से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है. आईआईटी कानपुर में कार्यरत कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर निशिथ श्रीवास्तव के खिलाफ, उनकी पत्नी अन्वेषणा श्रीवास्तव ने शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, मानसिक क्रूरता, घरेलू हिंसा समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए शहर के कल्याणपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है.
मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने की है. एसीपी ने बताया कि जो तहरीर महिला प्रोफेसर द्वारा दी गई है, उसमें उन्होंने अपने पति प्रोफेसर निशीथ पर कई आरोप लगाए हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी.
तहरीर में महिला प्रोफेसर द्वारा बताया गया है कि 14 दिसंबर 2012 को उनकी शादी प्रोफेसर निशीथ से हुई थी. महिला प्रोफेसर का आरोप है, खुद पति ने उन्हें यह बताया कि साल 2022 में वह अपनी पीएचडी छात्रा जो वैवाहिक थी, उसके साथ उन्होंने चार बार शारीरिक संबंध बनाए.
वहीं नवंबर 2025 से वह अपने ऑफिस में एक महिला कर्मी के साथ अनुचित संबंध बनाकर रह रहे हैं. प्रोफेसर अन्वेषणा श्रीवास्तव ने तहरीर में प्रोफेसर निशीथ के द्वारा उनके साथ मारपीटा का भी आरोप लगाया गया है. महिला प्रोफेसर ने यह भी लिखा है कि इस पूरी घटना का साक्षी उनका साढ़े छह साल का बेटा है.
उन्होंने कल्याणपुर थाने में तहरीर के अलावा पुलिस को भी कई साक्ष्य सौंपे हैं. जिसमें सीसीटीवी फुटेज, घरेलू हिंसा की तस्वीर समेत अन्य दस्तावेज शामिल हैं. इस पूरे मामले को लेकर कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी का कहना था कि जो आरोप महिला प्रोफेसर द्वारा लगाए गए हैं उन सभी की जांच की जाएगी.
फिलहाल तहरीर के आधार पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर निशीथ श्रीवास्तव के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
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