IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स माध्यमिक विद्यालयों के 900 टीचर्स को करेंगे ट्रेंड, जानिए क्या है ये प्लान
900 शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तकनीक-सक्षम शिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 6:09 PM IST
कानपुर : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT कानपुर) ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के साथ मिलकर माध्यमिक शिक्षा में डिजिटल साक्षरता एवं कम्प्यूटेशनल थिंकिंग अवधारणाएं (डीएलसीसीएआई) कार्यक्रम का प्लान तैयार किया है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत 900 शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तकनीक-सक्षम शिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
जिनमें माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्रवक्ता तथा एससीईआरटी की संबद्ध इकाइयों के अधिकारी शामिल हैं. यह कार्यक्रम आईआईटी कानपुर के आउटरीच कार्यालय और डिजाइन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से संचालित किया जा रहा है.
आईआईटी कानपुर से प्रो. रामकुमार जे., प्रो. सत्यकी राय प्रमुख, डिजाइन विभाग, आईआईटी कानपुर, कार्यक्रम के शैक्षणिक प्रमुख हैं. वहीं, प्रो. विमल कुमार, प्रभारी प्रोफेसर, आउटरीच गतिविधियां कार्यालय, आईआईटी कानपुर कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं.
150 शिक्षकों के छह बैच संचालित होंगे : आईआईटी कानपुर के प्रभारी प्रो. विमल कुमार ने बताया, आईआईटी में सरकारी शिक्षकों को डिजीटल रूप से ट्रेंड करने का कार्यक्रम आठ सप्ताह तक संचालित रहेगा. जिसमें आईआईटी कानपुर में कक्षा आधारित प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन शिक्षण, मार्गदर्शन और व्यावहारिक कार्य शामिल होंगे. उन प्रतिभागियों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश और आईआईटी कानपुर की ओर से संयुक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने सभी मानक पूरे किए होंगे.
इसे 150 शिक्षकों के छह बैचों में आयोजित किया जाएगा. इसमें आईआईटी कानपुर में आमने-सामने प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन शिक्षण और मार्गदर्शन शामिल होगा. शुरुआत में आईआईटी कानपुर में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा. इसमें डिजिटल तकनीक की बुनियादी जानकारी, कार्यकुशलता बढ़ाने वाले उपकरण, स्प्रेडशीट, रचनात्मकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक आधारित प्रोग्रामिंग तथा पायथन की प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी.
जिन्हें एआई की जानकारी बहुत कम, उनके लिए उपयोगी: आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया, यह कार्यक्रम ऐसे प्रतिभागियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें कंप्यूटर, कोडिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत कम या कोई पूर्व अनुभव नहीं है. प्रशिक्षण में व्यावहारिक और दैनिक कार्यों से जुड़े उदाहरणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
शिक्षक अपने रोजमर्रा के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कार्यों के माध्यम से सीखेंगे, जिनमें नोटिस और पाठ तैयार करना, मार्कशीट और प्रस्तुतियां बनाना, मूल्यांकन करना तथा डिजिटल शिक्षण सामग्री तैयार करना शामिल है. प्रशिक्षण में कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों की बुनियादी जानकारी दी जाएगी. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस, डिजिटल संचार, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता जैसे विषय शामिल होंगे.
स्क्रैच के माध्यम से पढ़ेंगे शिक्षक: भले ही सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्रों को कंप्यूटर की तमाम बारीकियों की जानकारी देते हों, पर जब वह आईआईटी कानपुर में होंगे तो यहां एक्सपर्ट्स उन्हें स्क्रैच के माध्यम से ब्लॉक आधारित प्रोग्रामिंग, पायथन की मूल जानकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शैक्षणिक तकनीकी उपकरणों से भी परिचित कराएंगे. इसका मकसद इन तकनीकों का दैनिक शिक्षण और शैक्षणिक कार्यों में प्रभावी उपयोग करना है.
प्रतिभागियों को चैट जीपीटी, गूगल क्लासरूम और खान अकादमी जैसे उपकरणों का व्यावहारिक अनुभव भी दिया जाएगा, ताकि वे पाठ योजना तैयार करने, सामग्री निर्माण, मूल्यांकन और पेशेवर कार्यों में इनका उपयोग कर सकें. कार्यक्रम में रोबोटिक्स का एक व्यावहारिक घटक भी शामिल है. इसके तहत प्रतिभागियों को रोबोट संयोजन और सेंसर-आधारित गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद एक रोबोटिक्स चुनौती आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य समस्या समाधान और जिज्ञासा आधारित सीखने को बढ़ावा देना है.
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