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स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स, उपयोगी परियोजनाओं से दिखे चमत्कारी बदलाव

96 लाख रुपये से स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी के एक्सपर्ट्स. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: आये दिन अपने नवाचार से देश और दुनिया में छाए रहने वाले आईआईटी कानपुर के छात्र व फैकल्टी सदस्य अब कानपुर के सरकारी स्कूलों के छात्रों को ट्रेंड करने की दिशा में अहम कवायद कर रहे हैं.

आईआईटी कानपुर को तीन सालों के लिए उप्र सरकार से फंड के तौर पर 96.60 लाख रुपये का बजट मिला है. जिससे वह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को उनके विषयों में पारंगत बनाने के लिए साथ ही हैंड्स आन ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं.

स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत) इसके तहत छात्र ही नहीं, आईआईटी कानपुर की ओर से सरकारी स्कूलों के विकास जो खाका खींचा गया है, उसमें छात्रों के गुरु जी भी शामिल हैं, जो आईआईटी से आधुनिक तकनीकों का ज्ञान लेकर उसे अपने स्कूल में छात्रों के बीच साझा करेंगे. शहर के एक हजार से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तो सीधे तौर पर आईआईटी कानपुर से जुड़े ही हैं. इसके साथ-साथ 100 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों को अभी तक प्रशिक्षित भी किया जा चुका है. 96 लाख रुपये से स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी के एक्सपर्ट्स. (ETV Bharat) वहीं, आईआईटी कानपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग समेत अन्य तकनीकों का उपयोग करने, नवाचार संग पढ़ाई करने के तौर-तरीके भी बताए जा रहे हैं. इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत संवाददाता ने जो जमीनी हकीकत परखी, वह यहां प्रस्तुत है. 96 लाख रुपये से स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी के एक्सपर्ट्स. (ETV Bharat) निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल बोले - कई उपयोगी परियोजनाएं धरातल पर, कइयों पर काम जारी इस पूरे मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल ने बताया, कि आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन से कई परियोजनाएं संचालित हैं. इनमें मुख्य रूप से भू परीक्षक, एलसीबी फर्टिलाइजर ऐसी हैं, जिनसे हजारों की संख्या में किसानों को लाभ मिला है. 96 लाख रुपये से स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत) इसी तरह एयर क्वॉलिटी के मामले में अर्थ रिसर्च है. फूल एक ऐसी परियोजना है, जिसके उत्पाद विदेशों में पहुंच रहे हैं. आईआईटी कानपुर का एमएसएमई संग जो करार हुआ है, उसके तहत एडवांसिंग वायरलेस इलेक्ट्रिक वेहीकल चार्जिंग सिस्टम तैयार हो चुका है. मनु टाक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में लीगल इंफोर्मेशन सभी को मिल सकती है. बॉयोमास की मदद से स्थायी फायर रेसिस्टेंस उत्पाद बन रहे हैं, जिन्हें एंसोवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, सैकड़ों की संख्या में हमारे संस्थान के अंदर स्टार्टअप इंक्यूबेट हैं. कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है. आने वाले समय में आईआईटी कानपुर से कई उपयोगी उत्पाद हम आमजन को मुहैया कराएंगे. आईआईटी कानपुर से मौजूदा समय में 15 से अधिक स्कूल जुड़े हैं. 4-5 हजार छात्र लाभान्वित हो रहे हैं. 100 से अधिक स्कूलों के शिक्षक आईआईटी कानपुर से प्रशिक्षण ले चुके हैं. यूपी सरकार से 96.60 लाख रुपये का अनुदान मिला है. 96 लाख रुपये से स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी के एक्सपर्ट्स. (ईटीवी भारत)