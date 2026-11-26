स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स, उपयोगी परियोजनाओं से दिखे चमत्कारी बदलाव
स्कूली बच्चों को ट्रेंड कर रहे आईआईटी कानपुर पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 11:50 AM IST
कानपुर: आये दिन अपने नवाचार से देश और दुनिया में छाए रहने वाले आईआईटी कानपुर के छात्र व फैकल्टी सदस्य अब कानपुर के सरकारी स्कूलों के छात्रों को ट्रेंड करने की दिशा में अहम कवायद कर रहे हैं.
आईआईटी कानपुर को तीन सालों के लिए उप्र सरकार से फंड के तौर पर 96.60 लाख रुपये का बजट मिला है. जिससे वह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को उनके विषयों में पारंगत बनाने के लिए साथ ही हैंड्स आन ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं.
इसके तहत छात्र ही नहीं, आईआईटी कानपुर की ओर से सरकारी स्कूलों के विकास जो खाका खींचा गया है, उसमें छात्रों के गुरु जी भी शामिल हैं, जो आईआईटी से आधुनिक तकनीकों का ज्ञान लेकर उसे अपने स्कूल में छात्रों के बीच साझा करेंगे.
शहर के एक हजार से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तो सीधे तौर पर आईआईटी कानपुर से जुड़े ही हैं. इसके साथ-साथ 100 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों को अभी तक प्रशिक्षित भी किया जा चुका है.
वहीं, आईआईटी कानपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग समेत अन्य तकनीकों का उपयोग करने, नवाचार संग पढ़ाई करने के तौर-तरीके भी बताए जा रहे हैं. इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत संवाददाता ने जो जमीनी हकीकत परखी, वह यहां प्रस्तुत है.
निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल बोले - कई उपयोगी परियोजनाएं धरातल पर, कइयों पर काम जारी
इस पूरे मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल ने बताया, कि आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन से कई परियोजनाएं संचालित हैं. इनमें मुख्य रूप से भू परीक्षक, एलसीबी फर्टिलाइजर ऐसी हैं, जिनसे हजारों की संख्या में किसानों को लाभ मिला है.
इसी तरह एयर क्वॉलिटी के मामले में अर्थ रिसर्च है. फूल एक ऐसी परियोजना है, जिसके उत्पाद विदेशों में पहुंच रहे हैं. आईआईटी कानपुर का एमएसएमई संग जो करार हुआ है, उसके तहत एडवांसिंग वायरलेस इलेक्ट्रिक वेहीकल चार्जिंग सिस्टम तैयार हो चुका है.
मनु टाक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में लीगल इंफोर्मेशन सभी को मिल सकती है. बॉयोमास की मदद से स्थायी फायर रेसिस्टेंस उत्पाद बन रहे हैं, जिन्हें एंसोवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा, सैकड़ों की संख्या में हमारे संस्थान के अंदर स्टार्टअप इंक्यूबेट हैं. कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है. आने वाले समय में आईआईटी कानपुर से कई उपयोगी उत्पाद हम आमजन को मुहैया कराएंगे.
आईआईटी कानपुर से मौजूदा समय में 15 से अधिक स्कूल जुड़े हैं. 4-5 हजार छात्र लाभान्वित हो रहे हैं. 100 से अधिक स्कूलों के शिक्षक आईआईटी कानपुर से प्रशिक्षण ले चुके हैं. यूपी सरकार से 96.60 लाख रुपये का अनुदान मिला है.
आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेशन से जुड़ी इन परियोजनाएं
फूल प्रोजेक्ट: वेस्ट मैनेजमेंट व सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन से संबंधित परियोजना फूल के अंतर्गत मंदिरों रोजाना इकट्ठा होने वाले फूलों से फ्लेदर बन रहा है. यह एक तरह का फूलों और चमड़े से बना उत्पाद होता है. शहर में रोजाना तीन से चार टन मंदिरों में चढ़े और बेकार फूलों को एकत्रित कर इसे तैयार किया जाता है. कई देशों में फ्लेदर के उत्पाद भी पहुंच रहे हैं.
स्कैनेक्स्ट, ब्रिंगिग क्लाइमेट
स्कैनेक्स्ट, ब्रिंगिग क्लाइमेट आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन से जुड़ी ऐसी परियोजना है, जो किसानों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है. एक तरह से कहें तो यह तकनीक खेती करने वाले किसानों के लिए एक स्मार्ट तकनीक है. इसके अंतर्गत पहली बार एक उत्पाद- भू परीक्षक को तैयार किया गया. जिसकी मदद से किसान मिट्टी की उर्वरा शक्ति सहित अन्य जानकारियां ले सकते हैं. 21 राज्यों के 90 हजार से अधिक किसान इससे लाभान्वित हैं.
देशभर के 35 हजार किसान एलसीबी फर्टिलाइजर का कर रहे उपयोग
आईआईटी कानपुर में ही विशेषज्ञों की देखरेख में पहली बार एलसीबी फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया. सभी सफल परीक्षणों के बाद इसमें तीन प्रकार के उत्पाद- नव्यकोश, कृषिकोश और जीवा तैयार किए गए हैं. मौजूदा समय में देशभर के 35 हजार किसान अपनी खेती में इसका उपयोग कर रहे हैं.
रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र में ग्रामीण परिवेश के छात्रों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
आईआईटी कानपुर में पिछले कई वर्षों से संचालित रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र में ग्रामीण परिवेश के कई एेसे छात्र-छात्राएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की विधाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं. यहां उन्हें सिलाई, कढ़ाई, हैंडमेड्स उत्पाद तैयार करने सहित कई अन्य जानकारियां दी जाती हैं, साथ ही प्रायोगिक तौर पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है.
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