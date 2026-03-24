मछली उत्पादकों के लिए 'धीवर मित्र' बना वरदान; IIT कानपुर ने की फंडिंग, जानें कैसे पहुंचा रहा फायदा
मधुमिता के इस उत्पाद को ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से प्रमाणिकता मिल चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 1:46 PM IST
कानपुर: दिल्ली निवासी मधुमिता ने मछली उत्पादकों के लिए 'धीवर मित्र' तैयार किया है. सोलर से चलने वाले इस बोट से मछली उत्पादकों को बड़ी राहत मिल रही है. IIT कानपुर ने इस प्रोजेक्ट को 26 लाख रुपए की फंडिंग की है.
इस आइडिया के मूर्त रूप देने वाली मधुमिता ने बताया कि मछली पालक जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, तब 15-20 दिनों तक उन्हें समुद्र में ही रहना होता है. ऐसे में उनके पास ऐसा कोई संयंत्र नहीं होता, जिससे रात में लाइट जल सके. यहीं से यह सोलर मोटरबोट बनाने का आइडिया आया.
मधुमिता ने साल 2023 में पहली बार सोलर पॉवर मोटर बोट तैयार की. इसका प्रोटोटाइप लेकर जब उन्होंने IIT कानपुर में संपर्क किया, तो यहां मधुमिता के स्टार्टअप को इंक्यूबेट कर लिया गया. फंडिंग के रूप में मधुमिता को 26 लाख रुपए की राशि भी दी गई.
इससे मधुमिता ने पहली ऐसी सोलर आधारित मोटरबोट तैयार की, जो मछली पालक किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मधुमिता के इस उत्पाद को तीन पेटेंट भी मिल चुके हैं.
मधुमिता कहती हैं कि यह सोलर आधारित मोटर बोट किसानों के लिए बहुत मददगार है. उन्होंने बताया कि इस उत्पाद को लेकर ओडिशा, पं. बंगाल, असम और यूपी के गाजियाबाद में सैकड़ों किसानों से मिलीं और बात की.
मछली किसानों ने उन्हें बताया कि तालाब में दाना डालने से लेकर पानी के PH वैल्यू को बरकरार रखना, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रखना बड़ी चुनौती है. मधुमिता ने अपने तैयार सोलर बेस्ड मोटर बोट में दाना डालने के लिए दो कंटेनर्स रखे.
साथ ही चूने का छिड़काव करने के लिए आटोमैटिक मशीन इंस्टाल किया. अब किसान इस मोटरबोट से एक तय एरिया में चूने और दाने का छिड़काव कर सकते हैं. किसी तरह की दवाइयों का भी छिड़काव आसानी से किया जा सकता है.
मधुमिता के इस उत्पाद को ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से प्रमाणिकता मिल चुकी है. वहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर के विशेषज्ञ भी इसे सर्टिफाइ कर चुके हैं. नाबार्ड ओडिशा के वैज्ञानिकों ने भी मछली पालक किसानों के लिए मधुमिता के इस उत्पाद को बहुत मददगार बताया है.
मधुमिता ने बताया कि सोलर आधारित मोटर बोट महज 15 दिनों में बन जाती है. इसकी शेल्फ लाइफ आजीवन है. सोलर की कुल अवधि 30 साल तक की है. यह मोटरबोट ग्लास फाइबर की बनती है. मधुमिता ने बताया कि इस उत्पाद को धीवर मित्र नाम इसलिए दिया क्योंकि धीवर का अर्थ केवट या नाविक होता है.
यह उत्पाद मछली पालक किसानों के बीच काफी लोकप्रिय रहेगा. एक मोटरबोट की कीमत 5.5 लाख रुपए है. ओडिशा में सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है.
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