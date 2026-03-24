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मछली उत्पादकों के लिए 'धीवर मित्र' बना वरदान; IIT कानपुर ने की फंडिंग, जानें कैसे पहुंचा रहा फायदा

मछली उत्पादकों के लिए 'धीवर मित्र' बना वरदान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दिल्ली निवासी मधुमिता ने मछली उत्पादकों के लिए 'धीवर मित्र' तैयार किया है. सोलर से चलने वाले इस बोट से मछली उत्पादकों को बड़ी राहत मिल रही है. IIT कानपुर ने इस प्रोजेक्ट को 26 लाख रुपए की फंडिंग की है. इस आइडिया के मूर्त रूप देने वाली मधुमिता ने बताया कि मछली पालक जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, तब 15-20 दिनों तक उन्हें समुद्र में ही रहना होता है. ऐसे में उनके पास ऐसा कोई संयंत्र नहीं होता, जिससे रात में लाइट जल सके. यहीं से यह सोलर मोटरबोट बनाने का आइडिया आया. मधुमिता ने साल 2023 में पहली बार सोलर पॉवर मोटर बोट तैयार की. इसका प्रोटोटाइप लेकर जब उन्होंने IIT कानपुर में संपर्क किया, तो यहां मधुमिता के स्टार्टअप को इंक्यूबेट कर लिया गया. फंडिंग के रूप में मधुमिता को 26 लाख रुपए की राशि भी दी गई. इससे मधुमिता ने पहली ऐसी सोलर आधारित मोटरबोट तैयार की, जो मछली पालक किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मधुमिता के इस उत्पाद को तीन पेटेंट भी मिल चुके हैं. मधुमिता. (Video Credit: ETV Bharat) मधुमिता कहती हैं कि यह सोलर आधारित मोटर बोट किसानों के लिए बहुत मददगार है. उन्होंने बताया कि इस उत्पाद को लेकर ओडिशा, पं. बंगाल, असम और यूपी के गाजियाबाद में सैकड़ों किसानों से मिलीं और बात की.